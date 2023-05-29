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Собянин: Первый этап благоустройства возле кластера "Ломоносов" завершится в августе

Собянин: Первый этап благоустройства возле кластера "Ломоносов" завершится в августе
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Там появится качественное общественное пространство, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Началось благоустройство территории кластера "Ломоносов" – флагмана Инновационного центра МГУ "Воробьевы горы". Город разработал проект совместно с администрацией центра, написал Собянин в своем блоге.

Планируется создать качественное общественное пространство на участках от проспекта Вернадского до гимназии МГУ, от гимназии до Раменского бульвара. Часть работ завершена.

У подножья главной лестницы обустроили центральную площадь. Там установили скульптурную группу, скамейки-вазоны, высадили крупные деревья. Планируется создать пешеходную связь между кластером и ближайшими станциями метро, проложить велодорожки и создать точки проката.

Специальные места оборудуют для автомобилистов. Для пассажиров общественного транспорта установят комфортные павильоны.

На прилегающей к кластеру территории заменят покрытие тротуаров площадью более 20 тысяч квадратных метров. В ночное время территорию будут освещать энергосберегающие фонари.

Фото: Mos.ru

"Таким образом, уже к осени нынешнего года возле кластера "Ломоносов" станет гораздо комфортнее и уютнее. А в следующем 2024 г. крупный проект по созданию качественного общественного пространства в Раменках будет завершен", – отметил Собянин.

Мэр Москвы ранее рассказал о развитии районов Раменки и Проспект Вернадского.

29 мая 2023, 11:28
Фото: Mos.ru
Блог Сергея Собянина✓ Надежный источник

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