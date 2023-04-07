Каждый третий россиянин уверен, что справится с работой лучше начальника

В опросе приняли участие пять тысяч человек.

Каждый третий россиянин уверен, что справится с работой лучше своего начальника. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного порталом "Работа.ру".

Согласно исследованию, 33% респондентов считают, что могут выполнить работу лучше руководителя. Оставшиеся 67% придерживаются противоположного мнения.

Более половины граждан, отказавшихся претендовать на место начальника, подчеркнули, что у них не хватает компетенции. Почти четверть опрошенных усомнились в своих силах. Еще 35% россиян отметили, что им неинтересно руководить.

По данным портала "Вести Подмосковья", всего в исследовании приняли участие пять тысяч граждан из разных регионов России. При этом лишь два процента респондентов признались, что у них плохие отношения с коллективом.