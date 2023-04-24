Выдра-убийца напугала детей в зоопарке (видео)

Выдра вцепилась с остервенением.

В зоопарке Лиссабона произошел ужасающий инцидент, который попал на видео очевидцев. Плавающая в водоеме выдра выхватила упавший в воду смартфон и буквально убила его об камень. Она много раз ударила его и в результате добила. Зверства никто не мог остановить, а скопившиеся вокруг дети только с ужасом кричали от увиденного.

Судя по всему, несмышленая выдра приняла утонувший гаджет за раковину моллюсков, которыми она любит лакомиться, и решила открыть ее таким образом, чтобы добыть себе пропитание. Однако у нее ничего так и не получилось.





