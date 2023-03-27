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Лысое морское чудище с горбом на голове всплыло у берегов Приморья: видео

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Животное подплыло вплотную к людям.

Во Владивостоке серферы стали свидетелями интересного случая. Белуха с горбатым лбом выплыла к серферам во время катания. Кадры сняли на видео. Милое морское чудище играло с ними и словно сопровождало их.

Серферы отправилась в поход на 20 км от пролива Старка по островам: Русский, Попова, Рейнеке, Викента, Клыкова, Малый. Белуха сопровождала людей на протяжении целых пяти километров. Она ныряла и снова всплывала на поверхность, что приводило серферов в настоящий восторг. По словам путешественников, животное подплывало вплотную к ним и заныривало под доски, разрешало себя гладить. В конце белуха помахала людям хвостом и скрылась.

27 марта 2023, 06:38
Приморье. Фото: instagram.com/sibaucf21/ Globallookpress.com
ИА PrimaMedia✓ Надежный источник

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