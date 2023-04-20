Собянин: В ближайшие месяцы в Москве после реконструкции откроются десятки поликлиник

В столице продолжается капитальный ремонт зданий медучреждений.



В районе Черемушки 20 апреля после реконструкции открылась взрослая поликлиника, сообщил в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин. Медучреждение отремонтировали по новому московскому стандарту.

Градоначальник уточнил, что филиал поликлиники на улице Цюрупы начал принимать пациентов в начале апреля. Медучреждение обслуживает около 50 тысяч человек.

В здании обновили фасад, заменили коммуникации и внутренние перегородки, вентиляцию и прочее. Число кабинетов врачей общей практики увеличено в два раза.

Закуплено новейшее оборудование. Для маломобильных граждан создали безбарьерную среду.

Собянин напомнил, что в программу реконструкции входит 200 зданий поликлиник. В ближайшие месяцы после ремонта откроются десятки медучреждений.

Программа реконструкции поликлиник завершится до конца 2023 года. Ремонт завершен на 80 объектах, в 121 медучреждении активно идут работы.