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Вторник 18 апреля

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Программа реконструкции столичных поликлиник завершится до конца 2023 года – Собянин

Программа реконструкции столичных поликлиник завершится до конца 2023 года – Собянин
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Москва определила ключевые задачи развития здравоохранения.

До конца текущего года программа реконструкции московских поликлиник завершится, сообщил в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин. Он уточнил, что капитальный ремонт завершен на 80 объектах, в 121 медучреждении активно идут работы.

Завершится строительство четырех флагманских центров городских больниц. В эксплуатацию введут новый комплекс МКНЦ им. Логинова, корпуса клинического центра "Коммунарка" и ИКБ №1 и Детской больницы св. Владимира, рассказал Собянин.

Столица продолжит внедрять новые стандарты онкологической помощи. Особое внимание уделят горожанам с хроническими заболеваниями.

"Для удобства врачей и пациентов будем и дальше развивать цифровые сервисы и внедрять искусственный интеллект в рутинную медицинскую практику", – добавил мэр Москвы.

В Коммунарке ранее завершилось строительство детского стационара на 200 коек. Восьмиэтажное здание оборудовано отделениями патологии и реанимации новорожденных, травматологии и ортопедии, анастезиологии и детской хирургии.

Москва продолжает внедрять искусственный интеллект в систему здравоохранения. Нейросети будут использовать более чем в 50 направлениях лучевых исследований.

18 апреля 2023, 13:44
Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства Москвы/Агентство "Москва"
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

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