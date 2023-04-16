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Суббота 15 апреля

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Пасха 2023: традиции и запреты в праздник 16 апреля

Пасха 2023: традиции и запреты в праздник 16 апреля
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Православные торжственно отмечают Пасху.

16 апреля в России православная церковь отмечает Светлое Воскресенье Христово. Пасха — это праздник на границе жизни и смерти. Главный повод для праздника — это возвращение Иисуса Христа в мир людей.

В этот день верующие пекут куличи и красят яйца. Накануне многие делают оберег — четверговую соль на Пасху.

Традиции и приметы

Верующим следует посетить службу в церкви. Наряд рекомендуется выбрать праздничный, но достаточно скромный. В церкви на Пасху зажигают огонь на свече и относят его домой, чтобы позже сохранить освященный воск.

Если на улице видно нуждающегося, верующему следует подать милостыню. Кроме этого, можно угостить бедного куличом, хлебом или пирогом.

Обязательно нужно Пасху встречать в хорошем настроении — улыбка и смех должны звучать в каждом доме во время обеда.

Что нельзя делать на Пасху в 2023 году

Нельзя делать домашние дела, для этого выделен другой день — Чистый четверг.

Запрещается хвастаться богатством и роскошью, лучше провести этот день скромно, но празднично.

Остатки со стола после Пасхи отдают животным или птицам.

Не стоит навещать покойников, а также устраивать поминки — лучше дождаться Пасхи для усопших.

На Пасху не принято дарить подарки, лучше всего радостно поздравить братьев и сестер.

16 апреля 2023, 00:00
Фото: Andrey Arkusha/ Global Look Press/ globallookpress.com
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