Откуда берутся лишние килограммы – пять неочевидных причин

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Воскресенье 16 апреля

04:30Откуда берутся лишние килограммы – пять неочевидных причин 02:19Причина остаться 00:00Пасха 2023: традиции и запреты в праздник 16 апреля 22:04Сказка в закоулках реальности: музей под открытым небом в столице Марий Эл 20:09Ефремов о загремевшей в психушку Лолите: Из такого не выбраться 19:40Алчный Малахов спутался с беглецом Милохиным ради наживы 18:20"Просят и молят": раскрыт истинный мотив Урганта после слов о возвращении на Первый канал 18:00"Ничем не могу помочь": раскрывшая душу Орбакайте отлетела после удара наотмашь 17:00Королева умерла: Пугачеву столкнули в пропасть с высокого пьедестала 16:21Настроение прекрасное: стало известно о местонахождении сбежавшей из России Королевой 16:06Семенович отказалась носить нижнее белье: Все продувает 15:10Оголившаяся Муцениеце похвасталась роскошным особняком 14:12"Особенно неожиданно": подробности тайного разговора Костомарова и Навки всплыли в Сети 13:11Сколько волка не корми: Прилучный вернулся к эскортницам накануне рождения ребенка 12:01"Очень скучаю": Буланова горько разрыдалась из-за болезненной утраты 11:09"Так и не написал": Гагарина заявила о причинах волнующего многих расставания 08:355 шедевров литературы в детективном жанре 06:01Экологичный праздник: в РЭО дали советы по проведению Пасхи 04:19Мода с металлическим отливом: металл в образах 02:23Лук из экокожи 00:15Аналитики подсчитали стоимость продуктов на Пасху 21:57"Никаких доходов не имею": бросивший лишний рот в виде дочери Козловский прилип к Акиньшиной 21:13"Дочка у них": Рудковская и Плющенко ждут третьего ребенка 20:30Может кончить в любой момент: любящий извращения муж Бабкиной дошел до предынфарктного состояния 19:26"Царствие небесное": сгоревшую жену Виторгана оплакивает вся страна 19:00Гастрит: как питаться при воспалении слизистой желудка 18:22"Вторая свадьба": Кабаева рассекретила хоромы в преддверии торжества 18:00Как у Костомарова: сдавшему из-за рака Баскову отрезали самое дорогое 17:40"Цены замрут": экономист Масленников спрогнозировал ситуацию на валютном рынке 17:20Жених на 10 лет младше: дважды разведенную Гагарину снова позвали замуж 17:00Счастливая мама: 42-летняя Куркова засветила животик перед родами 16:40"Это мой": на кого Боярская променяла Матвеева после развода 16:20Народное средство от накипи в чайнике: Бабушкин секрет 16:00"Вплоть до летального исхода": чем опасны тренировки на голодный желудок 15:40Без трусов: Цымбалюк-Романовская сняла любимого с маленьким причиндалом 15:20"Уберите от меня эту!": Молодая соперница набросилась на Собчак после расставания с Богомоловым 15:00В одной из квартир на севере Москвы загорелся холодильник 14:20Россияне рыдали на прощании с Эдуардом Багировым 14:00Не сама: Вскрылась грязная подноготная популярности Ирины Дубцовой 13:20"Камни будут с неба лететь": пронзительное высказывание Орбакайте о живущей с иноагентом Пугачевой 13:00Суд и иск на миллионы: Бузова нарвалась на проблемы из-за алкоголя 12:40Возбудила Байдена: Леди Гага получила пост в Белом доме 12:20Жена в гневе: Свалившаяся с неба молодуха ухаживает за тяжелобольным Костомаровым 12:00Лицо опухло: Прилучный изводит молодую жену на последних сроках беременности 11:40Кормят из трубочки: Тяжелобольной малышке Орловой стало хуже 11:20Эксперты поддержали идею Путина о расширении льготной ипотеки 11:00Скучающий по России Милохин и мечтающая о Каннах Бузова: 8-й выпуск "На Днях" 11:00Для школьников Энергодара открылся первый "Атомкласс" 10:40Клубные дома в Москве подорожали на 64% 10:20Когда отключат отопление в Москве
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Откуда берутся лишние килограммы – пять неочевидных причин

Откуда берутся лишние килограммы – пять неочевидных причин
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Почему мы набираем лишний вес?

Впереди лето — время, когда хочется привести свое тело в самую лучшую форму. На пути к заветной худобе люди пробуют множество лайфхаков, забывая иногда о самых неочевидных причинах лишних килограммов. Оглянитесь вокруг, может быть вы найдете эти опасные бытовые мелочи.

Шторы

Отсутствие сна — прямой путь к лишнему весу. Здоровый сон помогает организму выстраивать гормональный фон, поэтому важно следить за его качеством. Только плотные шторы могут дать возможность отдохнуть телу и мозгу.

Телевизор

По советам диетологов, еда должна стать отдельным мероприятием, без привязки к просмотру ТВ-шоу или просто видео. Именно так контролировать размеры порции станет намного легче.

Большие тарелки

Мозг легко поддается иллюзиям. Если перед вами большая тарелка, заполненная обычным количеством еды, порция ему все равно покажется маленькой. Лучше взять тарелку поменьше, а порцию чуть сократить.

Вазочки с "вкусняшками"

Печенья, орешки, конфеты — как только снеки оказываются в поле зрения, их непременно хочется съесть. Лучше заменить такие перекусы на фрукты, дольки моркови, помидоры черри или другие полезности. Хрустит также, но при этом насыщает витаминами.

Диван на кухне

Еще одна плохая идея после еды — это поудобнее развалиться на диване. Диетологи рекомендуют после еды двигаться. Например, сразу помыть посуду, убраться, или выйти погулять. Так еда лучше усвоиться организмом.

16 апреля 2023, 04:30
Фото: Andrey Arkusha/ Global Look Press/ globallookpress.com
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