Маврикиев день: что нельзя делать 7 марта

Традиции и приметы

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА

7 марта христиане вспоминают святого Маврикия, а также его воинов, принявших мученическую смерть. Житие святого относится к рубежу третьего и четвертого веков. Он командовал одним их римских легионов, состоявшим исключительно из христиан. Согласно легенде, солдаты отказались выполнять париках императора Максимина по уничтожению единоверцев. Языческий правитель приказал казнить непослушных воинов.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 7 МАРТА 2023 ГОДА

В день памяти христианского воина нельзя закатывать скандалы, спорить, ругаться, сплетничать, использовать непристойную лексику. Наоборот, в отношении с единоверцами (друзьями и родственниками) следует установить гармоничные отношения.

Кроме того, 7 марта было запрещено гадать, особенно на любовь. Наши предки верили, что магические ритуалы могут навлечь порчу на семью. Также в памятный день не рекомендовалось заниматься стиркой и уборкой.

ТРАДИЦИИ И ПРИМЕТЫ

На Руси было принято в православный праздник собираться большой компанией за столом. Традиционным блюдом 7 марта считалась черная уха. Рыбу нужно было сварить в воде, добавляя туда огуречный рассол и пряные травы. Также наши предки в памятный день кормили прилетевших птиц, чтобы при влечь достаток в дом. Теплая погода сегодня предвещала теплое лето.