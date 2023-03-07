Маврикиев день: что нельзя делать 7 марта

Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

"Он держался": объявлено о прощании с покинувшим мир Александром Масляковым "Люди плачут": названа дата прощания с Екатериной Стриженовой Скрывались ото всех: роман Киркорова с известным продюсером перестал быть секретом "А он в кого такой?": народ ахнул при виде 11-летнего сына Шпицы с аномалиями рук

Лента новостей

Понедельник 6 марта

00:14Маврикиев день: что нельзя делать 7 марта 23:40Оставшийся без единой копейки Шаляпин взмолился о помощи: Не откажусь 23:30Переломанный Куценко стонет от сильной боли: Страшный человек 22:40Стали известны подробности потасовки на цветочном рынке в Москве 22:3054-летняя Буланова заявила о появлении ребенка от любимого мужчины 22:20"Обычная неприязнь": новая пассия Омарова заставила Бородину ревновать 22:00"Неприятности на работе": Хватающаяся за соломинку брошенная Орбакайте осталась одна 21:50"Варят наркотики": В Москве задержали и доставили в полицию Бабкину 21:45Много объятий и слезы счастья: трогательные кадры возвращения участников СВО домой 21:40"Самый лучший": признавшаяся в любви Карпович впервые показала лицо нового любимого 21:20Государство поможет: оставшемуся без денег бомжу Милохину предложили бесплатную квартиру 21:00"Послеродовые кровотечения": врач вынес вердикт подвергшей ребенка опасности Орловой 20:40Брызжущий слюной Корчевников забился в истерике: Осатаневшие псы, подонки! 20:20Прилучный не смог выехать из-за незакрытых счетов: "На своей территории" 20:00"Наплевать!": скандалистка Бородина поставила бывшего мужа перед жестким выбором 19:40"Жить здесь и сейчас": Мотающийся без Собчак Богомолов предъявил ребенка 19:20Весь в бабушку: внук Пугачевой признался в неизлечимой зависимости 19:00Объявившая об уходе Казарновская публично попросила прощения: Я сделала достаточно 18:40"Прощаемся красиво!": потерявший голос Пьеха покинул родные края 18:20"Не по-человечески": взбешенный Пригожин приложил обнаглевшую Пугачеву за хамство 18:00"Если есть ад": обнародованы последние слова ушедшего атеиста Познера 17:40"Я не на ее стороне": изменившаяся Орбакайте высказалась после нового призыва Пугачевой 17:20Слетевший с катушек психопат Карл III пошел на принцип: принцу Гарри не позавидуешь 17:00"Что подумают люди?": у прошедшей новый этап Заворотнюк выпал глаз 16:40"Девочка-куколка": Скрывавшая беременность молодуха Прилучного предъявила здоровенькую малышку 16:20Еврейские корни не скрыть: дочь рассекретила настоящую фамилию Ларисы Долиной 16:00Полина Гагарина сгорела в пожаре: Что осталось от тела 15:40"Спутанность сознания": вскочившему с кровати Костомарову врач вынес приговор 15:20В Курской области часовой расстрелял сослуживцев 15:00"От Аллы ничего не осталось": Пораженная болезнью Пугачева лишилась глаз и волос 14:40"Разрешаем": брошенная мужем Пугачева появилась в центре Москвы 14:20"Биполярная звезда": на Первом канале заявили о психическом расстройстве Киркорова 14:00Подруга Хаматовой увезла детей из Европы в Россию после встречи с учителем-мужиком в юбке 13:40"Люблю": В тайне бросившая мужа после 17 лет брака Глюкоза выскочила замуж за другого 13:20Без визы и гарантий: Подлая Рудковская заманивает русских девочек в Дубай под видом прибыльной работы 12:40"Очень жаль": безвременный уход Татьяны Тарасовой шокировал народ 12:20Насте нужна помощь: Устроившую разврат с Джигурдой на глазах толпы Волочкову упекли за решетку 12:00Врала всю жизнь: настоящее имя и высокая должность мужа Быстрицкой вскрылись только после смерти 11:20"Об этом каюсь": закрутившей с молодой брюнеткой Лепс продолжает бегать к бывшей 11:00Хочу поменьше: бывшего Бузовой не устраивает размер мужского достоинства 10:40"Погибнет": Казарновская предрекла печальный конец удравшей из России элите шоу-бизнеса 10:20"Ты устроила": закатившую скандал в самолете врушку Собчак окунули в помои 10:00"Чуть больше двух месяцев": Спустившей миллионы на лечение больной Пугачевой привезли железный гроб 09:40"Будьте моим мужем": как сегодня выглядит дом из советской кинокомедии 09:20Влетит в копеечку: Больная старуха Вайкуле готова порезвиться напоследок сразу с тремя 09:00Минус 20 лет: омолодившуюся вдову Этуша невозможно узнать 08:40Читающая книги мышь шокировала Сеть: видео 08:20Тайное крещение в центре Москвы: кореянка Анита Цой приняла православие 08:00Для чего нужен брачный договор 06:28Какие стили, образы и цвета актуальны весной 2023 года
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Маврикиев день: что нельзя делать 7 марта

152

Традиции и приметы

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА

7 марта христиане вспоминают святого Маврикия, а также его воинов, принявших мученическую смерть. Житие святого относится к рубежу третьего и четвертого веков. Он командовал одним их римских легионов, состоявшим исключительно из христиан. Согласно легенде, солдаты отказались выполнять париках императора Максимина по уничтожению единоверцев. Языческий правитель приказал казнить непослушных воинов.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 7 МАРТА 2023 ГОДА

В день памяти христианского воина нельзя закатывать скандалы, спорить, ругаться, сплетничать, использовать непристойную лексику. Наоборот, в отношении с единоверцами (друзьями и родственниками) следует установить гармоничные отношения.

Кроме того, 7 марта было запрещено гадать, особенно на любовь. Наши предки верили, что магические ритуалы могут навлечь порчу на семью. Также в памятный день не рекомендовалось заниматься стиркой и уборкой.

ТРАДИЦИИ И ПРИМЕТЫ

На Руси было принято в православный праздник собираться большой компанией за столом. Традиционным блюдом 7 марта считалась черная уха. Рыбу нужно было сварить в воде, добавляя туда огуречный рассол и пряные травы. Также наши предки в памятный день кормили прилетевших птиц, чтобы при влечь достаток в дом. Теплая погода сегодня предвещала теплое лето.

7 марта 2023, 00:14
Фото: pixabay.com
Дни.ру✓ Надежный источник

По теме

Тимофей-Весновей: народные приметы и традиции 6 марта

 Православные праздники

Сюжеты Православные праздники

Много объятий и слезы счастья: трогательные кадры возвращения участников СВО домой

Герои вернулись из зоны СВО к родным.

Собянин рассказал о первых итогах полноценной работы БКЛ

За пять дней москвичи совершили более четырех миллионов поездок на Большой кольцевой линии (БКЛ).

Медицинские услуги высокого уровня: Собянин сообщил, что в Дмитровском районе открылась современная поликлиника

Пользоваться новой поликлиникой будут 66 тысяч человек.

Для чего нужен брачный договор

Крайне важно предусмотреть возможные риски.

Тимофей-Весновей: народные приметы и традиции 6 марта

Тимофей Весновей – уж тепло у дверей.

Выбор читателей

05/03Вск"Что же ты натворила": 73-летняя Пугачева полностью перекроила лицо 06/03ПндНасте нужна помощь: Устроившую разврат с Джигурдой на глазах толпы Волочкову упекли за решетку 06/03Пнд"Биполярная звезда": на Первом канале заявили о психическом расстройстве Киркорова 05/03ВскСемья раскололась: Чумаков бросил Ковальчук с дочерью за бугром после развода 05/03ВскБеглянка Пугачева "втюхала" замок в Грязи за бешеные деньги: Уже внес залог 06/03Пнд"Если есть ад": обнародованы последние слова ушедшего атеиста Познера