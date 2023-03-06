Крайне важно предусмотреть возможные риски.

Адвокат Игорь Могильный рассказал, для чего нужен брачный договор. Он также объяснил, как заключение этого документа положительно влияет на бизнес.





Брачный договор – это соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его расторжения.





Брачный договор заключается в письменной форме и требует нотариального заверения. Может заключаться как до заключения брака (в таком случае он действует со дня регистрации брака) или во время брака.









Брачный договор выполняет несколько задач:

– прекращение режима совместной собственности;

– защита активов одного супруга при финансовых сложностях или претензиях к другому;

– защита нетрудоспособного;

– вопросы наследственного планирования.

Нет четкого ответа на вопрос, стоит ли заключать брачный договор или нет, однако трудно отрицать, что договор может регулировать важные для пары моменты:

– режим совместной, долевой или раздельной собственности, имущество каждого из супругов;

– обязанности по взаимному содержанию, порядку несения семейных расходов, кто что получит после расторжения брака и другие положения, касающиеся имущественных отношений;

– права и обязанности могут ограничиваться сроками, а также ставиться в зависимость от наступления определенных условий.

Брачный договор не регулирует продолжительность брака, с кем останется ребенок после развода, рождение ребенка определенного пола, право на то, чем супруги занимаются, ответственность за измену и многие другие неимущественные вопросы.





Игорь Могильный поделился плюсами заключения брачного договора, в том числе, для предпринимателей. Он выделил сразу несколько положительных моментов:

– спокойствие деловых партнеров (бизнес не делится и есть возможность получить компенсацию);

– личная ответственность супруга-бизнесмена за долги, связанные с бизнесом;

– снятие рисков дробления бизнеса в случае развода.