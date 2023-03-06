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Общество
Для чего нужен брачный договор

Для чего нужен брачный договор

Крайне важно предусмотреть возможные риски.
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Адвокат Игорь Могильный рассказал, для чего нужен брачный договор. Он также объяснил, как заключение этого документа положительно влияет на бизнес.

Брачный договор – это соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его расторжения.

Брачный договор заключается в письменной форме и требует нотариального заверения. Может заключаться как до заключения брака (в таком случае он действует со дня регистрации брака) или во время брака.

Фото: Игорь Могильный

Брачный договор выполняет несколько задач:
– прекращение режима совместной собственности;
– защита активов одного супруга при финансовых сложностях или претензиях к другому;
– защита нетрудоспособного;
– вопросы наследственного планирования.
Нет четкого ответа на вопрос, стоит ли заключать брачный договор или нет, однако трудно отрицать, что договор может регулировать важные для пары моменты:
– режим совместной, долевой или раздельной собственности, имущество каждого из супругов;
– обязанности по взаимному содержанию, порядку несения семейных расходов, кто что получит после расторжения брака и другие положения, касающиеся имущественных отношений;
– права и обязанности могут ограничиваться сроками, а также ставиться в зависимость от наступления определенных условий.
Брачный договор не регулирует продолжительность брака, с кем останется ребенок после развода, рождение ребенка определенного пола, право на то, чем супруги занимаются, ответственность за измену и многие другие неимущественные вопросы.

Игорь Могильный поделился плюсами заключения брачного договора, в том числе, для предпринимателей. Он выделил сразу несколько положительных моментов:
– спокойствие деловых партнеров (бизнес не делится и есть возможность получить компенсацию);
– личная ответственность супруга-бизнесмена за долги, связанные с бизнесом;
– снятие рисков дробления бизнеса в случае развода.

Фото: @freepic.diller/freepik.com
6 марта 2023, 08:00

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