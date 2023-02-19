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Lifestyle
Детские травмы и недостатки партнера: Главные причины развода и как избежать краха семьи

Детские травмы и недостатки партнера: Главные причины развода и как избежать краха семьи

Юлия Никас

Юлия Никас блогер

 Психолог, автор собственного метода по работе с сознанием и подсознанием
Объяснение психолога.
прочитано 140 раз

Когда люди приходят разводиться, они заполняют анкету, где указывают причину. По официальным данным, 7 из 10 женщин, пишут: "он не изменился". То есть люди встречаются, влюбляются, женятся... И все это время, они на самом деле хотят изменить партнера, а не любить.

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Многие думают, вот сейчас поженимся – все будет по-другому. Сейчас родится ребенок – все будет по-другому. Вот сейчас он найдет работу – все будет по-другому. Важно принять тот факт, что человек может быть собой. А сейчас, еще кое-что, над чем важно задуматься. Мой опыт, как психолога, уверенно заявляет, что люди разводятся потому что они отработали и не отработали свои детские травмы.

Когда женщина встречает мужчину, с которым она не чувствует себя любимой, ценной, он не заботится о ней, не защищает ее, чаще всего это связано с отсутствием отца. Возможно, он ушел из семьи, а возможно, он был, но так относился к маме и к ней, что девочка постоянно чувствовала себя ненужной. И эта травма настолько глубоко осталась в психике, что теперь она выбрала мужчину, который холоден к ней или любит так, что она этого не чувствует. Она пытается стать лучше, худеет, старается быть хорошей хозяйкой, матерью. проходят годы, и в итоге они расходятся, потому что она не чувствует себя любимой.

Или очень болезненный пример, когда мужчина подавляет женщину. Она многие годы находится в роли жертвы и, возможно, набирается сил и уходит от тирана . Но почему она зашла в отношения с таким мужчиной? Конечно, можно сказать, что это неопытность, юношеская влюбленность или отсутствие выбора. Но чаще всего это имеет под собой две психологические причины. Первая: ее отец подавлял мать и ее, в семье было насилие, либо воспитывала одна мать и она так же была авторитарной и доминирующей.

Вторая причина: отец был слабым или его не было, и девочке не хватало в детстве сильной мужской руки. При отсутствии правильного образа мужчины, портрет "силы", может быть искажен. То есть сила считывается как подавление, агрессия. И вместо достойного мужчины, она влюбляется в тирана.

Важно понять, когда мы рождаемся, мы совершенно ничего не знаем об этом мире, наш мозг начинает активно создавать карты, по которым будет жить всю дальнейшую жизнь. И помимо простых понятий и слов складываются более сложные категории: "какая я: красивая или нет?", "кто такой мужчина, кто такая женщина?", "как строятся отношения в семье?".

И вам может казаться, что мужчины вас не ценят, но на самом деле вы не получили карту "ценности вас" от отца. Именно он был первым образом мужчины, эталонный для вас. Даже если его не было, даже если он был плохим, вы создали свою карту.

Какие еще основные причины развода?

  • Измены
  • Нехватка денег
  • Не сошлись характером
  • Разные интересы
  • Мужчина не развивается, а женщина наоборот
  • Насилие и подавление
  • Любовь прошла
  • Но какая бы из этих причин не возникала в паре

Важно понять главное – то, как вы видите и воспринимаете партнера, часто связано с тем, какие отношения были у ваших родителей, как относились к вам. Боль, которую люди испытывают в неудачном браке, чаще всего повтор их модели, а имеющийся партнер ее просто усиливает и проявляет. На самом деле, все это для того, чтобы вы ее исцелили.

Выпишите на листочке, что вас раздражает в муже, партнере и посмотрите, было ли у вас это в детстве по отношению к вам. И второй вопрос, который стоит себе задать: а вы как проявляетесь к партнеру в силу вашей внутренней боли? Вы на самом деле проявляете тепло и заботу или чаще требования или назидание?

Фото: unsplash.com
19 февраля 2023, 22:05 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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