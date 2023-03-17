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Общество
Собянин рассказал о планах развития Молжаниновского района

Собянин рассказал о планах развития Молжаниновского района

В 2023 году в Молжаниновском откроют новую поликлинику, школу и детский сад.
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Молжаниновский – один из самых динамично развивающихся районов Москвы, написал мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале. Градоначальник уточнил, что с 2010 года население района выросло в четыре раза.

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Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

"Очень важно, чтобы людям было комфортно жить и удобно добираться", подчеркнул мэр.

По словам Собянина, в районе стало больше маршрутов общественного транспорта. Жители Молжаниновского могут пользоваться транспортно-пересадочным узлом "Ховрино".

В этом году рядом с Молжаниновским откроется линия третьего центрального диаметра (МЦД-3), отметил мэр.

В июне первых пациентов примет детско-взрослая поликлиника на Синявинской улице. Планируется запустить автобусный маршрут, который свяжет медицинское учреждение с поселками по другую сторону Ленинградского шоссе.

Также в районе построят дополнительный корпус школы "Перспектива" на 1100 учеников и детсад для 350 воспитанников. Здания откроют до конца года.

Школу оборудуют кабинетами иностранных языков. В детском саду будут помещения для развивающих занятий и бассейн.

Продолжается строительство технопарка. Он даст району новые рабочие места.

"А еще Молжаниновский — первый район Москвы, где завершилась реновация. Жители двух старых домов уже получили новое комфортное жилье", – сообщил градоначальник.

Мэр Москвы ранее рассказал о планах развития районов Отрадное, Северное и Южное Медведково. Там продолжается программа реновации, строятся новые дороги и развязки, благоустраиваются общественные пространства.

Фото М. Мишин/Пресс-служба мэра и правительства Москвы
Автор: 17 марта 2023, 16:33 Источник: Телеграм-канал Сергея Собянина ✓ Надежный источник

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