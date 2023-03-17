Собянин: В Москве поддержку города получило более 23,5 тысячи членов семей участников СВО

Столица помогает родственникам участников спецоперации оформить выплаты, найти работу, получить юридическую и психологическую поддержку.

С октября прошлого года помощь получили 23,5 тысячи человек, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем телеграм-канале. По его словам, это направление входит в программу "Социальная поддержка жителей Москвы".

"В "Едином центре поддержки" оказывают психологическую помощь, консультируют по юридическим вопросам, оформляют льготы, помогают найти работу и переобучиться", – рассказал градоначальник.

С 1 марта участники СВО и их семьи могут обратиться за помощью в единый центр поддержки. Он расположен по адресу: Береговой проезд, дом 8, строение 2.

Обратившимся помогают оформить льготы для детей, членов семей с инвалидностью и пожилых людей, найти работу, освоить новую профессию, получить юридическую консультацию и психологическую поддержку.

Единый центр поддержки участников спецоперации и Спортивно-адаптивный центр "Орто-Спорт" ранее заключили соглашение о сотрудничестве. Это позволит наладить процесс адаптации и реабилитации вернувшихся с СВО москвичей, отмечал Собянин.