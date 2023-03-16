Дворцу пионеров на Воробьевых горах вернут исторический облик – Собянин

Реставрацию проведут одновременно в пяти корпусах.



За 60 лет Дворец пионеров ни разу комплексно не ремонтировался. Реставрация пройдет в главном корпусе с планетарием и выставочными залами, лекционно-презентационном корпусе, обсерватории, театральном блоке и концертном зале, рассказал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Комплексу вернут исторический облик и приспособят под современное использование. В порядок приведут декоры фасадов, восстановят отделку цоколей из натурального камня.

Специалисты отреставрируют мозаичные панно, отремонтируют кровлю и козырьки, внешние и внутренние стены здания, перекрытия. Планируется заменить двери, окна и витражное остекление, инженерные системы.

В ходе реконструкции благоустроят прилегающую территорию площадью около четырех гектаров. Также пройдет реконструкция Воробьевского пруда. Специалисты завершили очистку акватории.

Дворец пионеров станет одним из лучших центров дополнительного образования, искусства, науки и спорта, подчеркнул Собянин.

За 12 лет в столице привели в порядок более двух тысяч памятников архитектуры. Число объектов в неудовлетворительном состоянии сократилось с 1325 до 180 – в 7,4 раза.

В 2022 году отреставрировано более 200 памятников архитектуры. Сегодня работы ведутся на 561 объекте культурного наследия. В текущем году в порядок приведут около 200 памятников.