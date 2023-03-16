Дворцу пионеров на Воробьевых горах вернут исторический облик – Собянин

Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

"Мозг быстро отмирает": Найденную в снегу без признаков жизни Волочкову отправили в больницу"Мозг быстро отмирает": Найденную в снегу без признаков жизни Волочкову отправили в больницу "Молю бога каждый день": Брухунова отказалась от ребенка после разрыва с Петросяном"Молю бога каждый день": Брухунова отказалась от ребенка после разрыва с Петросяном "Срыв": жена еле живого Костомарова подала сигнал"Срыв": жена еле живого Костомарова подала сигнал "Выверено все": Заявлено о разводе Татьяны Навки"Выверено все": Заявлено о разводе Татьяны Навки

Лента новостей

Четверг 16 марта

12:20Отсудила: певица Бьянка обзавелась второй квартирой в Москве 12:01Россияне прощаются с Викой Боней: Сгоревшее тело звезды "Дома-2" поместили в черный ящик 11:40Брак на три месяца и уход из семьи ради молодой пассии: запутанная личная жизнь Игоря Лифанова 11:20Развлекается с мужиками: Подольская после развода сбагрила детей Преснякову 11:00От жара лопнуло даже стекло: в доме вдовы Этуша обнаружили обгорелый труп 10:40"Другая жизнь": Плюнувшая в Россию богачка Нетребко осталась без гроша 10:00Давнее противостояние: расставшаяся с молодым мужем Бабкина снюхалась с другом покойницы Фриске 09:40"Аминь!": еле живому калеке Костомарову шепчут церковные молитвы 09:20"Разбила семью": Окрутившая Петросяна молодуха пролила свет на развод со Степаненко 09:00Усталость, мигрень и плохое настроение: Что вызывает упадок сил в собственной квартире 08:40Где отдохнуть в марте: лучшие курорты за границей 08:20Как правильно зарабатывать на "вторичке" 08:00Тест: отгадайте советские фильмы-номинанты на "Оскар" 06:07Сексолог о причине измен в семье: "Неверность может быть заразна" 04:06"Ждали шесть месяцев": забеременевшая Маркл сделала важное объявление 02:12Новостроек в Москве стало больше на 62% 00:01Евтропиев день: что можно и нельзя делать 16 марта 22:00Психолог: не стоит отказывать себе в работе во время отпуска 21:50"Я могу в разных позах, тереться щеками и целоваться": Соседов признался в интимных моментах с коллегой 21:00Собчак показала дорогое кольцо после интрижки с SHAMAN 20:00Нутрициолог предупредила россиян об опасности иван-чая 19:202:0: Барановская вернулась к Аршавину 18:40Альфонс: кем на самом деле является новый бойфренд Ани Лорак 18:00Третья ампутация: Переживет ли Костомаров еще одну операцию после инсульта и менингита 17:40Хочет облапошить ее: какому мужику достанутся все денежки Волочковой 17:20Пороть или нет: мать 17 детей раскрыла секрет идеального воспитания 17:00Россия не нужна: Тарасов и Костенко рванули за бугор сломя голову 16:40Ствол вонзился до крика: Бросившую Виторгана невесту взяли сзади в общественном месте 16:20Больше нет: Гарик Мартиросян ушел молодым 15:40Стало известно о любимом человеке замешанного в гей-скандалах Соседова: Он очень романтичен 15:20Ради куска хлеба: лишившуюся ролей 84-летнюю Ахеджакову пригласили в школу для детей богачей 15:00Потеряла ноги: Сенсационные кадры разбитой раком Заворотнюк слили в Сеть 14:40"Нарастила": пропавшая с радаров Орбакайте изменилась до неузнаваемости 14:20Вся страна плачет: не стало Александра Розенбаума 14:00"Итоговая точка": Тихушница-израильтянка Пугачева заказала укромное место на кладбище 13:40"Войцек" в театре Маяковского: стильное убийство 13:20Ресторан Meraki: место для дружеских посиделок в греческом стиле 13:00Как Орлова: родившая впопыхах 45-летняя Толкалина предъявила ребеночка 12:40Сравнял с землей: пожар уничтожил историческое здание в Красноярском крае 12:20"Такая трагедия": Донцова ушла после рака груди 4 стадии 12:00В опасности главный орган: Костомарова отправляют на экстренную процедуру 11:40"Покупают презервативы": Сношавшаяся с Николаевым втихушку Королева попалась на горячем 11:20Самые дешевые новостройки Петербурга 11:00В ЖК стало больше лотов с отделкой и кухней 10:40Никому не нужно: Удравшая на чужбину Дубцова распродает имущество за бесценок 10:22"Сыграет в минус": втюхивающий бабкину дачу за 225 млн Пресняков с треском провалился 10:00Россия потеряла 71-летнего Розенбаума: Врачи не смогли спасти певца в критическом состоянии 09:40Раздел имущества при разводе: 2 способа избежать потерь 09:20Теперь мама: Голубкина выкатила пузо после интима с коллегой 09:00"Он зарабатывал тут": Панкратов-Черный поражен лицемерием клянущего Россию латыша Калныша
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Дворцу пионеров на Воробьевых горах вернут исторический облик – Собянин

Дворцу пионеров на Воробьевых горах вернут исторический облик – Собянин
63

Реставрацию проведут одновременно в пяти корпусах.

За 60 лет Дворец пионеров ни разу комплексно не ремонтировался. Реставрация пройдет в главном корпусе с планетарием и выставочными залами, лекционно-презентационном корпусе, обсерватории, театральном блоке и концертном зале, рассказал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Комплексу вернут исторический облик и приспособят под современное использование. В порядок приведут декоры фасадов, восстановят отделку цоколей из натурального камня.

Специалисты отреставрируют мозаичные панно, отремонтируют кровлю и козырьки, внешние и внутренние стены здания, перекрытия. Планируется заменить двери, окна и витражное остекление, инженерные системы.

В ходе реконструкции благоустроят прилегающую территорию площадью около четырех гектаров. Также пройдет реконструкция Воробьевского пруда. Специалисты завершили очистку акватории.

Дворец пионеров станет одним из лучших центров дополнительного образования, искусства, науки и спорта, подчеркнул Собянин.

Изображение: Mos.ru

За 12 лет в столице привели в порядок более двух тысяч памятников архитектуры. Число объектов в неудовлетворительном состоянии сократилось с 1325 до 180 – в 7,4 раза.

В 2022 году отреставрировано более 200 памятников архитектуры. Сегодня работы ведутся на 561 объекте культурного наследия. В текущем году в порядок приведут около 200 памятников.

16 марта 2023, 11:30
Изображение: Mos.ru
Блог Сергея Собянина✓ Надежный источник

По теме

Собянин рассказал о новых проектах по поддержке людей с особенностями здоровья

Продолжение: Собянин рассказал о новых проектах по поддержке людей с особенностями здоровья

Собянин: В Москве за 12 лет отреставрировано более двух тысяч памятников архитектуры
Сергей Семенович Собянин

Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

Собянин рассказал о новых проектах по поддержке людей с особенностями здоровья

Собянин рассказал о новых проектах по поддержке людей с особенностями здоровья
Москва создает комфортные условия для жизни людей с инвалидностью.

Где отдохнуть в марте: лучшие курорты за границей

Где отдохнуть в марте: лучшие курорты за границей
Март – заманчивый месяц для туризма и путешествий.

Евтропиев день: что можно и нельзя делать 16 марта

Евтропиев день: что можно и нельзя делать 16 марта
Советы для православных.

Психолог: не стоит отказывать себе в работе во время отпуска

Психолог: не стоит отказывать себе в работе во время отпуска

Двуличная экология: американские адвокаты против населения

Двуличная экология: американские адвокаты против населения
В начале 2023 года жители округа Линкольн в штате Теннеси, США, начали активно протестовать против производства бурбона Jack Daniels. Основная суть недовольства – растущий уровень онкологии, вызванной грибком Baudoinia compniacensis, который покрывает "дома, машины, веранды и другие места", пишет The Independent. Разъяренные американцы уверены, что эта напасть напрямую связана с парами этанола, которые обильно испускает фабрика. Встреча с руководством завода не дала результатов – вице-президент производства и заместитель генерального директора Мелвин Киблер заявил, что дополнительные системы фильтрации воздуха заводу не нужны, ведь он и так соответствует всем необходимым нормам безопасности.

Выбор читателей

15/03СрдВся страна плачет: не стало Александра Розенбаума 15/03Срд"Покупают презервативы": Сношавшаяся с Николаевым втихушку Королева попалась на горячем 14/03ВтрПо стопам Пугачевой: Объявившая об эмиграции Малышева уезжает в Израиль 14/03ВтрБогомолов теперь в прошлом: Собчак призналась в интимных ласках с засунувшим огромный агрегат SHAMAN 15/03Срд2:0: Барановская вернулась к Аршавину 15/03СрдНикому не нужно: Удравшая на чужбину Дубцова распродает имущество за бесценок