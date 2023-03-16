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Евтропиев день: что можно и нельзя делать 16 марта

Евтропиев день: что можно и нельзя делать 16 марта
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Советы для православных.

История

Евтропий Амасийский проповедовал христианство в IV веке нашей эры. Вместе со своими братьями он был заточен язычниками в тюрьму, однако и там они смогли убедить своих товарищей по несчастью склониться к их вере. Во время страшных пыток Святой Евтропий Амасийский взмолился и попросил Всевышнего разрушить языческий храм. Но, пусть статуи идолопоклонников и были превращены в пыль, казни проповедник не избежал.

Приметы и традиции

Наши предки сегодняшний церковный праздник не отправлялись в лес в одиночку.

Сегодня стоило обязательно умыться серебряный водой – это помогало еще на один год остаться молодым и красивым. Для этого накануне в чашу с водой опускали любой серебряный предмет.

Появление скворцов – к хорошему урожаю пшеницы, а купания ворон в снегу – к потеплению.

Сегодняшний православный праздник стал пасмурным – к похолоданию и метели.

Что нельзя делать 16 марта 2023 года

Строго запрещено отказывать в милостыне – накличете нищету и болезни.

В сегодняшний православный праздник запрещается выбрасывать мусор после заката солнца.

Не рекомендуется одалживать деньги – возврата долга вы не увидите.

Что можно делать в Евтропиев день

Обойти крест-накрест загородный участок, чтобы солнце растопило снег на нем.

Перекрестить двери, ворота – защитите владения от сглаза.

Подайте милостыню или угостите своих друзей – добро вернется сторицей.

Услышали в сегодняшний церковный праздник первый весенний гром – бегите на улицу, чтобы привлечь богатство.

Мучаетесь от боли в спине – в Евтропиев день прислонитесь к дереву на несколько секунд.

16 марта 2023, 00:01
Фото: Andrey Ivanov/Global Look Press/ www.globallookpress.com
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