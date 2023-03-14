Надо было думать раньше: адвокат об отказе авиакомпании пустить инвалида в коляске на борт самолета

Адвокат Жорин прояснил ситуацию.

На днях общественность потрясла новость о том, что нвалида Ивана Вершка из Челябинска не пустили на борт самолета в аэропорту "Шереметьево" из-за электропривода на коляске. После этого в Сети разгорелся настоящий скандал, россияне закидали авиаперевозчика помидорами.

Адвокат Сергей Жорин в беседе с Пятым каналом объяснил, чем чревата такая ситуация для авиакомпании, и почему так случилось. По словам правозащитника, представителям авиакомпании надо было думать о подобных ситуациях раньше и предложить инвалиду хотя бы резервную коляску. Также не помешало бы заранее связаться с таким пассажиром и проговорить план действий, чтобы на месте не получилось того, что получилось. Жорин подчеркнул, что инвалидам и так тяжело живется, а тут еще такое.

Адвокат отметил, что Иван Вершак теперь может взыскать с авиаперевозчика компенсацию через суд. Обращение в прокуратуру уже написали. Если ведомство установит факт нарушения, нужно будет обращаться в суд с иском к авиакомпании для возмещения убытков и морального вреда.

При этом даже если получится, что перевозчик не нарушил закон, остается этическая сторона вопроса. Поэтому авиакомпания в любом случае неправа.