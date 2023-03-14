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Вторник 14 марта

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Минус 10 лет: какое окрашивание волос молодит женщин

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Выбираем окрашивание волос с умом.

Привлекательный внешний вид зависит не только от генетики и финансовых вложений в косметологические процедуры. Банальное, казалось бы, окрашивание волос может преобразить внешность так, что мама родная не узнает.

Один сеанс у опытного колориста способен творить чудеса. Правильное окрашивание волос с эффектом омоложения выбирают многие звезды шоу-бизнеса. Какое же оно?

Об этом с отсылкой на слова парикмахера Марины Лапиной пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня". Специалист рекомендует отказаться от окрашивания волос в один тон. Фишка в том, чтобы добавить чуть более светлых, чем основной цвет, прядей. Нежные блики на прядях молодят женщин.

Это универсальный способ уменьшить визуальное восприятие возраста на несколько лет, даже на десять. При этом важно выбрать подходящий оттенок. Окрашивание волос в темный цвет, как правило, подчеркивает возрастные изменения.

14 марта 2023, 08:20
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Интернет-издание "Подмосковье сегодня"✓ Надежный источник

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