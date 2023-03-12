День святителя Григория Паламы: какой праздник отмечается 12 марта

Святитель Григорий Палама был великим праведником.

12 марта православные отмечают день памяти святителя Григория Паламы. Это замечательный подвижник, византийский богослов и философ, который прославился на весь мир. Для христиан он стал образцом праведничества, монашеского и молитвенного подвига.

О подвигах и испытаниях Григория говорится в "Похвальном слове св. Григорию", написанном его современником, учеником св. Филофеем, который был константинопольским патриархом.

Святой Григорий Палама жил в XIII веке и был с рождения аристократом. Он родился в семье сенатора Константина Паламы. Отец мальчика практиковал молитвы и перед смертью стал монахом. После его смерти Григория стал воспитывать император Андроник II.

Благодаря связям, Григорий получил отличное образование. Светская жизнь была ему в тягость, и он мечтал о святом подвиге. В итоге он начал общаться с афонскими монахами и практиковал воздержание. В первую очередь он отринулся от роскоши и излишеств.

Позже Григорий уехал жить на Афон и стал вести там монашеский образ жизни. Он стал молчаливым и кротким, во многом себе отказывал, о чем и мечтал всю жизнь. Так, вспоминая житие святителя, православные отмечают 12 марта 2023 года церковный праздник в его честь.