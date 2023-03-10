Тарас Бессонный: традиции и приметы на 10 марта

Что нельзя делать в праздник.

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА

10 марта православные вспоминают Тарасия Константинопольского. Житие святителя относится к рубежу восьмого и девятого веков. Он родился в знатной семье, получил хорошее образование и поступил на службу к императору Константину VI. В годы правления царицы Ирины был избран сенатором.

Позже святитель был рукоположен в патриархи. Он прославился как организатор Второго Никейского Собора, на котором было принято решение о возвращении икон в храмы и дома. Тарасий Константинопольский активно помогал нищим, жил довольно скромно и очень мало спал, посвящая все время служению Церкви.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 10 МАРТА 2023 ГОДА

Потому и в день памяти патриарха на Руси отмечался народный праздник Тарас Бессонный. Отдавая дань уважения святителю, нельзя было спать днем и даже вечером. Наши предки считали, что лентяи могли навлечь беду на всю семью.

Кроме того, запрещалось 10 марта отказывать в помощи нищим. Не рекомендовалось также планировать долгосрочные дела, особенно связанные с финансами. Соответственно, крупные покупки тоже были под запретом.

ТРАДИЦИИ И ПРИМЕТЫ

По традиции на Тараса Бессонного нужно было совершать добрые дела, например, помогать нуждающимся. На Руси верили, что чем сильнее сегодня поможешь человеку, тем в большем достатке будет жить твоя семья. Существовала народная примета. Если 10 марта слышится громкое карканье воронов, значит надо готовиться к дождям.