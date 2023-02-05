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Эбру: 5 интересных фактов о "волшебной живописи на воде"

Эбру: 5 интересных фактов о "волшебной живописи на воде"

Ульяна Храмкова

Ульяна Храмкова блогер

 Эксперт по технике Эбру, создатель бренда Amazing Color, сооснователь производства первых красок и наборов для Эбру в России
Эбру – хобби, которое может освоить любой человек.
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Эбру — уникальная и очень красивая техника рисования на водной глади, которую легко применить в домашних условиях. Но пока о ней знают немногие. Интересные факты и мифы о "волшебном" виде искусства "Дни.ру" рассказала Ульяна Храмкова, эксперт по технике Эбру и создатель бренда Amazing Color. Также она является сооснователем производства первых красок и наборов для Эбру в России.

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1. Эбру имеет древние корни

Многие люди уверены, что Эбру — современный вид искусства. На самом деле это древняя восточная техника, которая изначально использовалась для декорирования форзацев священных писаний. Живопись на воде имела не только эстетическое, но и практическое значение. Благодаря ей бумага приобретала более плотную структуру, менее подвергалась влиянию климата и дольше хранилась.

В Европу Эбру пришло из Турции. Постепенно технику начали использовать не только для декора книг, но и как инструмент для развития творческих способностей у детей, в психологии и энергосфере.

2. На воде рисуют специальными красками

Все, кто знаком с Эбру только понаслышке, уверены, что для рисования используются обычные краски: акварель, гуашь или акрил. Но это всего лишь миф или ошибочное убеждение. Для "волшебной" живописи применяются специальные материалы. Чтобы подготовить основу, воду совмещают с загустителем на основе гидроцеллюлозы.

Эбру. Фото:

3. Рисование на воде — техника для всех

Существует мнение, что Эбру — занятие для детей. На самом деле это универсальная техника, в которой каждый отыщет что-то свое, особенное. Дети работают над развитием моторики, фантазии, уверенности в себе. А взрослые находят в ней медитативное хобби для отвлечения, восстановления ресурса.

4. Для Эбру не нужны художественные навыки

Еще один популярный миф заключается в том, что для живописи на воде надо обладать знанием композиции, цветовой сочетаемости и т.д. Но это не так. Нужно просто расслабиться, открыть набор и рисовать свою сказку на воде.

Эбру. Фото:

5. Живопись на воде доступна всем

Многие люди почти ничего не знают об этой технике: она только набирает обороты в нашей стране. По этой причине они уверены, что водная живопись — дорогое искусство для избранных. Миф легко развенчать, если зайти на маркетплейс. Здесь по доступной цене можно найти специальные наборы, которые сделают рисование приятным и радостным. Эбру — хобби, которое может освоить любой человек. Достаточно немного фантазии, желания и минимальных вложений.

Эбру. Фото: "Дни.ру"
Автор: 5 февраля 2023, 04:33 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник

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