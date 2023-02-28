Онисимов день: традиции и приметы на 28 февраля

Что нельзя делать в православный праздник.

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА

28 февраля православные вспоминают апостола Онисима. Святой входит в числа так называемых апостолов от семидесяти и не относится к непосредственным ученикам Иисуса Христа. Он жил в первом веке и являлся рабом богатого христианина по имени Филимон. В последствие и он стал апостолом.

Провинившись перед хозяином, Онисим сбежал от него в Рим. Там святой встретил апостола Павла, который добился для беглого раба прощения. После освобождения Онисим принял христианство и стал проповедником. В период гонений на христиан принял мученическую смерть, по приказу императора Траяна.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 28 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА

В день памяти святого запрещается нецензурно выражаться, распространять сплетни и ругаться с окружающими. Однако не следует поддаваться сегодня на чужие уговоры и давать денег в долг, иначе можно стать нищим. По той же причине не следует отказывать просящим в милостыне. А ночью лучше не покидать дом, наши предки говорили, что 28 февраля морозы отступают, а нечисть остается.

ТРАДИЦИИ И ПРИМЕТЫ

На Руси апостола Онисима называли Зимобором, потому что святой как бы вступал в схватку с зимой и побеждал ее, ознаменовывая наступление весны. Было принято 28 февраля заниматься генеральной уборкой дома, чтобы подготовить его к новому сезону, крестьяне также подготавливали сельскохозяйственную утварь.

Наши предки верили, что весна будет такой же щедрой, как вечер православного праздника. Поэтому было принято приглашать гостей и устраивать застолья.