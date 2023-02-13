Собянин открыл новую детско-взрослую поликлинику для жителей района Свиблово

Медицинскую помощь в новой поликлинике будут получать 65 тысяч жителей района Свиблово.



В понедельник, 13 февраля, поликлиника приняла первых пациентов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В четырехэтажном здании площадью 11,5 тысячи квадратных метров разместились детский и взрослый блоки. В здание переехали филиалы №11 и №107, уточнил градоначальник.

По словам мэра, взрослая поликлиника стала в два раза больше. Комфортные условия созданы и для детского отделения.

Собянин отметил, что новая поликлиника рассчитана на 800 посещений в смену. Медучреждение оснастили новейшим оборудованием.

Для врачей и медсестер организовали зоны отдыха. Рабочие места специалистов подключили к системе ЕМИАС.

"Важнейшая городская программа — строительство 32 новых поликлиник в разных районах города. 9 из них уже готовы. До 2025 года планируем построить еще 23 поликлиники", – рассказал мэр.

В столице проходит масштабная программа обновления поликлиник. Ранее она включала 100 зданий, затем их количество увеличили до 200. Все работы завершатся в 2023 году.

Ранее мэр столицы сообщил об открытии детских поликлиник в районах Бибирево и Кузьминки. Они рассчитаны на 332 посещения в смену. Медучреждения работают по новому московскому стандарту.

Ранее на встрече с президентом Владимиром Путиным мэр столицы рассказал о крупнейших проектах в сфере медицины. В городе продолжается реконструкция старых и строительство новых поликлиник, расширяется применение искусственного интеллекта, внедряется новый стандарт медпомощи, создаются крупные скоропомощные комплексы. Подробнее – в материале "Дни.ру".