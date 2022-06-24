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Фото: Екатерина Ежова Фото: Екатерина Ежова Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова Фото: Екатерина Ежова Фото: Екатерина Ежова

Здесь начинается нефть: мини-экскурсия по крупнейшему в России хранилищу керна

Екатерина Ежова

Екатерина Ежова блогер

 Журналист по призванию и путешественник по духу. Окончила "Международный инновационный университет" с отличием. Люблю свое ремесло и своих читателей.
Ханты-Мансийский автономный округ славится уникальным фондом полезных ископаемых, благодаря которым геологи находят месторождения нефти. Кадры бесценного достояния Сибири – в материале "Дни.ру".
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Нефть в Югре добывают с помощью керна — редких образцов горных пород, чаще они имеют цилиндрическую форму. Пробы извлекают из буровых скважин, а затем исследуют в лаборатории. Серые и неказистые на вид монолиты — кладезь информации о недрах земли и ее структурных особенностях.

Фото: Екатерина Ежова

Крупнейшее в РФ кернохранилище расположено в Ханты-Мансийске. Это не просто склад каменистых структур, а своего рода экспозиция достижений геологии. Образцы горных пород сортируются по назначению, составу, географическим и временным характеристикам. Они представлены на стеллажах с краткими пояснениями.

Фото: Екатерина Ежова

На территории хранилища можно и рассмотреть, и вдоволь ощупать пробы. Всего несколько минут возле контейнеров — и вот вы уже знаете, чем аммонит отличается от аргиллита, белемнита и песчаника.

Фото: Екатерина Ежова

Колбы с "черным золотом" здесь в свободном доступе. Это не муляж, а реальный природный состав — национальное богатство Югры и всей России.

Фото: Екатерина Ежова

Благодаря чудесам техники и гениальным открытиям, над керном проводятся опыты. Его подвергают химическому, температурному, механическому воздействию. Измельчим небольшой монолит в крошку за считанные секунды. Для этого есть удобный аппарат.

Пробы полезных ископаемых детально изучают с помощью оборудования. Из них вытачивают тонкие пластинки — шлифы. Специалисты-петрографы анализируют детали под микроскопом.

Фото: Екатерина Ежова

Когда керн поступает на склад, его состояние фиксируется в фотолаборатории. Ультрафиолетовое облучение позволяет определить структуру образцов и с ходу выявить нефть — она светится.

Ну а для баловства и полного счастья в нефть можно погрузиться. Купаться, конечно, не стоит, а вот обмакнуть руки в резиновых перчатках — пожалуйста. Прозрачная мерная емкость как магнитом тянет любопытных личностей.

Фото: Екатерина Ежова

В Ханты-Мансийском кернохранилище нефть начинает свой путь от небольшой прожилки в расколе каменистой пробы до целой бочки. Стратегический запас научных объектов охраняется государством и достанется следующим поколениям. Хочется верить, что они не растратят его понапрасну.

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Фото: Екатерина Ежова
Автор: 24 июня 2022, 11:40 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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