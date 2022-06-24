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Общество
Тайна венчания рек: край, где Иртыш и Обь сливаются в унисон

Тайна венчания рек: край, где Иртыш и Обь сливаются в унисон

Екатерина Ежова

Екатерина Ежова блогер

 Журналист по призванию и путешественник по духу. Окончила "Международный инновационный университет" с отличием. Люблю свое ремесло и своих читателей.
Испокон веков русская земля богата живописными красотами, и нет другой стороны, которая могла бы с ней сравниться. Народ научился видеть, слышать, понимать природу. В лес душа стремится за спокойствием, в горы – за тайным знанием. А к жемчужине Западной Сибири люди спешат по любви. Здесь венчаются две великие реки – Обь и Иртыш.
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Наши предки верили: с первых секунд жизни человек врастает в родную землю корнями, подобно дереву. Уехать на чужбину — значит оборвать эти корни и лишиться стойкости духа. Еще древние шаманы связывали народ с окружающей средой и отмечали энергетический потенциал природных ландшафтов. В зонах, где водные потоки встречаются и становятся одним целым, границы времени и пространства пропадают.

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Как бы ни был силен человек, природные явления всегда его превосходят. Именно они правят бал, позволяя нам жить на этой планете. В Югре, дивном краю Западной Сибири, могущество стихий кажется особенно убедительным.

"Там, где Иртыш седой с Обью венчается, за вековой горой град возвышается", — гласят символические строки о Ханты-Мансийске. Этот текст в знак почета великих сибирских рек югорцы запечатлели в центре автономного округа.

Элемент фонтана "Обь и Иртыш" в Ханты-Мансийске. Фото: Екатерина Ежова

Столица Югры гордится водными ресурсами. Это не только природное богатство, которое обеспечивает аквакультуру региона. Ханты-Мансийск — самый близкий населенный пункт к участку слияния Оби и Иртыша, негласному источнику силы местных жителей.

Существует легенда о том, что Иртыш — это сын старика Алтая, который терпеливо бежал от строгого родителя тысячи километров ради встречи с прекрасной Обью. Герои этой истории вдохновляют людей верить в любовь, для которой не существует преград.

Памятник влюбленным "Ночное", Ханты-Мансийск. Фото: Екатерина Ежова

Венчание великих сибирских рек происходит уникальным образом. Иртыш впадает в Обь, а не наоборот, хотя его протяженность намного больше. Причем Обь условно подходит к Иртышу, как бы соглашаясь на соединение, а затем послушно следует за ним в одном потоке. Слияние рек сравнивают с близостью мужчины и женщины, которые нашли компромисс и сомкнулись в вечных объятиях.

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается, а потому лучший способ познать тайну венчания вод — это увидеть его своими глазами. От речного вокзала Ханты-Мансийска отправимся на прогулку с агентством путешествий "Ермак-тур". Наш катер уже причалил к берегу.

Вот они — бескрайние просторы родной стороны. Необузданная стихия уносит прочь заботы и волнения. Вместо тысячи психологов волны ласкают душу и вселяют покой. Летом особенно любо смотреть на зеленые таежные холмы и водную гладь, сверкающую на солнце. Не успеешь оглянуться, как судно настигнет мост Красный дракон.

Он впечатляюще красив и оригинален по сравнению с львиной долей мостов на территории России. Кроме того, дорожному полотну приписывают волшебные свойства. Проплывая под сооружением, принято загадывать желание. Главное — верить, и тогда оно непременно сбудется.


Через несколько минут наш катер оказывается в главной точке путешествия. Вот мы и попали туда, где единство противоположностей обретает особый смысл. Встречу водных потоков контрастным не назовешь, в этом и есть тайна сибирских рек. Иртыш и Обь слились в унисон, подобно голосам. Им не нужно кричать о своей любви, чтобы другие это почувствовали.

Место смешения вод трудно пропустить из виду — с недавних пор у путников есть ориентир. В 2013 году появилась плавучая часовня-маяк в честь Николая Чудотворца. По желанию в спасательном жилете можно перебраться к ней с катера, чтобы разглядеть поближе иконографию и религиозные символы.

Плавучая часовня-маяк. Фото: Екатерина Ежова

Вода на участке слияния Оби и Иртыша считается святой. Причина не только в часовне и географических факторах. Жидкость настолько чистая и вкусная, что ее с удовольствием пьют. Есть и сакральный ритуал — омовение. Вода набирается ковшом, а на кожу льется с пожеланиями здоровья, благополучия и прочих мирских радостей.

Иртыш венчается с Обью. Фото: Екатерина Ежова

Кому-то дорога к венчанию рек может показаться тяжелой, ведь Ханты-Мансийск самобытный и территориально обособленный город. В таком случае важно слушать внутренний голос и доверять ему.

На самом деле Югра ближе, чем кажется. Всего 3 часа самолетом из Москвы — и вы в сердце Западной Сибири. Хватит плыть по течению, если душа рвется в путь. Помните: Иртыш не зря бежал из дома ради мечты, а Обь не прогадала, когда изменила свое направление. Порой для безмерного счастья достаточно одного шага.

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Место слияния Оби и Иртыша. Фото: Екатерина Ежова
Автор: 24 июня 2022, 13:33 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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