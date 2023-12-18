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Собянин: Московские школьники займутся исследованиями на базе вузов

Собянин: Московские школьники займутся исследованиями на базе вузов
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Учащиеся получат доступ к лабораториям и информационным базам.

Ученики профессиональных классов московских школ займутся разработкой инноваций на базе высших учебных заведений. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, ученики знакомятся с университетской средой и определяют направление исследований. В программе участвуют 53 вуза и НИИ. Школьникам предоставляют доступ к информационным базам и лабораториям, дают научные консультации.

Каждый учащийся должен выполнить проект или исследование и защитить его на научно-практической конференции. Жюри в составе представителей организаций-работодателей дает оценку проектам.

"Многие проекты имеют потенциальную практическую ценность. Например, в прошлом году ученики медицинских классов разработали прибор "Контролер осанки", умную трость для слепых, робот-анализатор загрязненности водоемов", – написал Собянин.

Среди работ мэр Москвы также выделил телеметрический комплекс для ракеты-носителя "Вереск" и инновационный проект эффективной системы вентиляции для шахт.

Собянин уточнил, что победители и призеры могут получить до 10 дополнительных баллов к результатам ЕГЭ.

Ранее мэр сообщил, что в столичной системе образования работают более 15 тысяч молодых учителей. Им доступно около 500 курсов повышения квалификации.

18 декабря 2023, 15:29
Фото: Mos.ru
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

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