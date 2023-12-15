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Собянин рассказал, как московские электробусы готовят к выходу на маршрут

Собянин рассказал, как московские электробусы готовят к выходу на маршрут
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В приоритете – состояние здоровья водителей.

Москва продолжает переводить парк наземного общественного транспорта на экологически чистые электробусы. По 100 городским маршрутам курсирует более 1,3 тысячи машин, написал в своем телеграм-канале мэр Сергей Собянин.

В столице открыто два электробусных парка – "Красная Пахра" и "Митино". Скоро в восточном округе появится еще один "дом" для электробусов – "Салтыковка", уточнил градоначальник.

По его словам, перед выходом на рейс подвижной состав проходит осмотр. Механики проверяют тормозную систему, рулевое управление, колеса и шины, в кабине водителя тестируют все оборудование.

Кузов электробуса моют, салон дезинфицируют. Мастера проверяют состояние медиаэкранов, зарядок для гаджетов, отопителей и кнопок открывания дверей.

"Особое внимание уделяется состоянию здоровья водителей", – подчеркнул Собянин.

Персонал ежедневно проходит медицинское обследование, в том числе посредством телемедицины. Водители сами измеряют температуру, давление и пульс. Весь процесс фиксируется на видео. Это сокращает время осмотра.

Фото: Чингаев Ярослав/Агентство "Москва"

С начала 2023 года Москва получила 300 современных экологичных машин. До конца следующего года на городские маршруты выйдет еще 1,2 тысячи электробусов.

15 декабря 2023, 14:18
Фото: Чингаев Ярослав/Агентство "Москва"
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

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