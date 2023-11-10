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Пятница 10 ноября

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Собянин рассказал о модернизации службы лучевой диагностики Москвы

Собянин рассказал о модернизации службы лучевой диагностики Москвы
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Количество исследований и возможности рентгенологов увеличились в разы.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге рассказал о модернизации службы лучевой диагностики. Устаревшее аналоговое оборудование заменили на современное цифровое.

"Сегодня более 90% оборудования для проведения лучевой диагностики – цифровое, это свыше 2,3 тыс. единиц техники", – отметил градоначальник.

В столице создан Единый радиологический информационный сервис. Это информационная система, к которой подключено цифровое оборудование.

В 2020 году начал действовать Московский референс-центр. В помощь рентгенологам работает сервис по голосовому вводу заключений. Это позволило сократить время описания снимков на 20% и более.

В Москве работает около 50 сервисов на основе технологии компьютерного зрения. Искусственный интеллект проводит анализ 90% флюрографий, 67% КТ головного мозга и способен распознавать симптомы более чем 20 заболеваний.

"С 2020 года искусственный интеллект помог московским рентгенологам проанализировать более 11 млн исследований", – уточнил Собянин.

В тестировании и внедрении находятся комплексные сервисы искусственного интеллекта. Они способны распознавать признаки нескольких патологий на одном снимке. Также тестируется модель компьютерного зрения, которая умеет анализировать отдельные виды двухмерных снимков без участия человека.

Ранее мэр Москвы рассказал о развитии единой цифровой платформы здравоохранения. В системе столичного здравоохранения создано более 19 миллионов электронных медкарт с информацией о здоровье горожан. Перед приемом врача жалобы пациентов на самочувствие собирает чат-бот на основе искусственного интеллекта.

10 ноября 2023, 13:03
Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства столицы/Агентство "Москва"
Блог Сергея Собянина✓ Надежный источник

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