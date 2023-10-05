Собянин объявил о завершении благоустройства Боровского парка в ТиНАО

Там оборудовали прощадки для воркаута и игровые комплексы.

Мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале сообщил о завершении благоустройства Боровского парка на территории Новой Москвы.

Первый этап благоустройства прошел в 2022 году. В парке обустроили зоны отдыха, скейт-площадку, веревочный городок, маршруты для пешеходных и велосипедных прогулок.

В порядок привели природный ручей. Рядом с ним появился декоративный каменный лабиринт.

Второй этап благоустройства Боровского парка прошел в 2023 году. На пустующих локациях появились комплексты для воркаута, детский игровой комплекс, площадки для игровых видов спорта и зона для выгула домашних питомцев.

"Все гармонично вписали в ландшафт. Сохранили растущие здесь деревья и кустарники, а сеть насыпных дорожек проложили по существовавшим тропинкам", – рассказал Собянин.

В конце сентября завершилось благоустройство парка имени 40-летия ВЛКСМ на Университетском проспекте. Специалисты отреставрировали сохранившиеся скульптуры и восстановили утраченные. Возобновлена работа трех фонтанов, установлены новые детские площадки, приведены в порядок пешеходные дорожки.

Также привели в порядок пойму реки Жужи в районе Нагатино-Садовники. На зеленой территории установили 14 спортивных площадок, создали 16 пикниковых зон с беседками и столиками, оборудовали площадки для выгула и дрессировки домашних животных.