Как женская интуиция влияет на развитие инноваций и креативности в бизнесе

Стриженову поздравили со свадьбой Тесты Газманов перешел дорогу певцу SHAMAN Игры Сонник

Топ новостей недели

Ушел знаменитый певец: ему было всего 72 годаУшел знаменитый певец: ему было всего 72 года Я счастлив: спутавшийся с Бузовой артист огласил решение о бракеЯ счастлив: спутавшийся с Бузовой артист огласил решение о браке "Я тут счастлива": улетевшая из Москвы телезвезда нашла идеальное место"Я тут счастлива": улетевшая из Москвы телезвезда нашла идеальное место "В Россию не вернется": друг сообщил о решении живущей под обстрелами Пугачевой"В Россию не вернется": друг сообщил о решении живущей под обстрелами Пугачевой

Лента новостей

Суббота 28 октября

02:07Как женская интуиция влияет на развитие инноваций и креативности в бизнесе 00:08Что использовать для подготовки к ЕГЭ? 22:15Интеллектуалы потеряли связь с землей: почему работа в офисе мешает развитию мозга 20:16Почему Лолита Милявская превратила личную жизнь в тайну за семью печатями? 19:04Кофе: что будет, если вы от него откажетесь? 18:21Какой прорыв произошел в кино благодаря искусственному интеллекту 18:11Ничего себе! Вот как преобразилась ставшая любительницей пластики дочь Успенской 17:40Обрубил все концы: кому Макаревич* подарил последнюю в России недвижимость 16:42"У нас праздник!": недавно родившая жена Прилучного объявила о знаковом событии 15:56"Она себя выжигает": раскрыта сущность Кристины Асмус 14:42Увидели все: голая Боярская вышла к открытому настежь окну 13:46Так никто не называл! Королева наградила Пьеху милым прозвищем 12:55Наконец-то! Скандал Славы и Успенской с хирургом Хайдаровым завершается 11:49Вернувшийся на ТВ Пирцхалава угодил в скандал: Бросил отца в воде! 10:57Высказала все, что думает: какое сообщение Королева отправила Николаеву 08:02Пользователь Сети нашел в одеяле собаку – видео 06:15ТОП-5 мест в России для путешествий на осенние каникулы 04:24Кресло-мешок для дома: три варианта использования 02:16От вампира до барби: выбираем наряд на Хэллоуин 00:03Раскрыты приемы злоумышленников для кражи денег с банковских вкладов 22:25Нужно быть осторожным: пережившего трагедию Билана предупредили об опасности 22:04Выглядит потрясающе: пластический хирург выдал секрет 64-летнего Малинина 21:32"Я любил его": Дима Билан опубликовал трогательное видео с признанием 21:19Почему Успенская потеряла часть поклонников: ответ довольно прост 20:55"Шаг в вечность": Долина может стать легендой при одном условии 20:25 Жизнь медом не кажется: улетевший Шаляпин страдает за границей 20:04"Хочет в Россию": зачем немецкий сын Сафронова рвется к русским 19:35Больше не прячутся: Гагарина впервые представила публике нового избранника 18:58Он признался: почему Чумаков почувствовал себя виноватым перед дочерью 18:19Набрался наглости: затейник Хабенский хочет хулиганить 17:31Бросивший Милославскую Петров показал откровенное видео с женой-красавицей 17:23Красивая свадьба: счастливая вдова Этуша показала видео из ЗАГСа с молодым женихом 16:40Вот в чем дело: названа реальная причина пребывания Пугачевой за границей 15:46"Все мы не вечны": появилась новость об Алферовой на кладбище 14:57"Со мной не советуется": 45-летняя Пегова рассказала об отношениях с дочерью 14:43Собчак выставила на посмешище Волочкову и Гузееву: смотрите 14:26Люблю тебя и каждый день думаю: кому Игорь Николаев оставил послание 14:06Мощный и плотный: Лазарев похвастался на всю Россию 13:20Долина предъявила народу своего любимого 12:39Что известно о разводе Ковальчук и Чумакова 12:35Потеря: Корчевников упал при всех в эфире телешоу 12:17Дрожала и волновалась: чем закончилась встреча с Заворотнюк на публике 11:50Очень трогательно: Проскурякова заявила о другой женщине Николаева 11:23Постарел и сморщился: каким стал Дмитрий Дюжев 11:06Красавец-мужчина: 58-летнего Николаева после выписки из психушки невозможно узнать 10:29Мы сблизились: связь Гузеевой с молодым стала достоянием общественности 10:16Поникшего певца SHAMAN засекли на кладбище с цветами: что произошло 09:40Достойная смена эстрадным ветеранам: "Детская новая волна" назвала новых звезд 09:21Беглянка Литвинова неожиданно появилась на праздновании юбилея МХТ в центре Москвы 09:12Не стало знаменитой певицы: все подробности
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Как женская интуиция влияет на развитие инноваций и креативности в бизнесе

Как женская интуиция влияет на развитие инноваций и креативности в бизнесе
99
Ольга Оркина

Ольга Оркина

 Предприниматель, ведущая TV и мероприятий, спикер и тренер по уверенности и выступлениям

В современном мире, огромном потоке информации и цифровизации важно успевать быть актуальным, увеличивать скорость генерации идей, развивать креативное мышление. Клиенты ждут кто их удивит первым, и целью любого бизнеса становится создать продукт который еще не предлагает конкурент. Развитие креативности и уникальности в создании инноваций становится массовым трендом, который легко подхватили женщины, с присущей им легкостью, талантами, творческим подходом и интуицией.

Не хотелось бы разграничивать профессиональные компетенции по гендерным принципам, но, наблюдая за мужчинами и женщинами, можно отметить, что мужчины смотрят на вещи глобально, а женщины больше подмечают тонкости, видят эстетику, настроение, гибко относятся к переменам, легче подстраиваются под новые тенденции.

Женщины выполняют много задач параллельно, в этом их эффективность, особенности работы нашего мозга позволяют действовать в мультизадачности. Генетически мы устроены так, что создаем условия для продолжения жизни, обустраиваем быт, принимаем множество решений на уровне быта, семьи, отношений. Мужчины же в свою очередь чаще рискуют, рвутся в бой, не всегда задумываясь о последствиях. Поэтому женщина, с присущей ей заботой о детях и доме, всегда взвешенно принимает решения, оценивает риски и рассматривает разные возможности. На первый план выходит ее интуиция и способность к предчувствию. Физиология позволяет одновременно думать и чувствовать, понимать ситуацию без необходимости логических объяснений и обоснований.

В бизнесе интуиция и креативность помогает принимать быстрые и правильные решения, даже в условиях жесткой конкуренции и нехватки информации. Женская интуиция и креативность это особый инструмент, благодаря которому строятся успешные бизнесы

29 октября 2023, 02:07
Фото: Midjourney
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Путь к себе: 5 книг, которые помогут стать лучшей версией себя

По теме

Психологические аспекты управления временем для женщин в бизнесе

Как эмоциональный интеллект помогает лидерам в бизнесе

Собянин предупредил москвичей о снеге и гололедице в выходные

Собянин предупредил москвичей о снеге и гололедице в выходные
Мэр попросил автомобилистов быть внимательнее на дороге. Синоптики прогнозируют сохранение непогоды в Москве в выходные дни.

Собянин: Москва предоставит площадку ВДНХ для проведения выставки "Россия"

Собянин: Москва предоставит площадку ВДНХ для проведения выставки "Россия"
В проведении мероприятия задействуют 67 объектов ВДНХ. В Москве с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024-го пройдет выставка-форум "Россия".

В России обновили закон о гражданстве: кого касаются нововведения?

В России обновили закон о гражданстве: кого касаются нововведения?
В четверг, 26 октября, в России вступил в силу обновленный закон о гражданстве, который в основном касается мигрантов, сообщает URA.

Собянин ответил на вопросы москвичей на личном приеме

Собянин ответил на вопросы москвичей на личном приеме
Мэр дал поручения по строительству социальных объектов и модернизации центров "Мои документы". Мэр Москвы Сергей Собянин провел личный прием горожан и дал ряд поручений по строительству социальных и спортивных объектов, а также модернизации центров госуслуг "Мои документы".

Москвичам пообещали потепление в столице на текущей неделе

Москвичам пообещали потепление в столице на текущей неделе
Ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил жителям Москвы о предстоящем потеплении в столице на этой неделе.

Выбор читателей

27/10ПтнНе стало знаменитой певицы: все подробности 27/10ПтнДолина предъявила народу своего любимого 27/10ПтнВот в чем дело: названа реальная причина пребывания Пугачевой за границей 27/10ПтнОчень трогательно: Проскурякова заявила о другой женщине Николаева 27/10ПтнЧто известно о разводе Ковальчук и Чумакова 28/10СбтВысказала все, что думает: какое сообщение Королева отправила Николаеву