Как женская интуиция влияет на развитие инноваций и креативности в бизнесе

В современном мире, огромном потоке информации и цифровизации важно успевать быть актуальным, увеличивать скорость генерации идей, развивать креативное мышление. Клиенты ждут кто их удивит первым, и целью любого бизнеса становится создать продукт который еще не предлагает конкурент. Развитие креативности и уникальности в создании инноваций становится массовым трендом, который легко подхватили женщины, с присущей им легкостью, талантами, творческим подходом и интуицией.

Не хотелось бы разграничивать профессиональные компетенции по гендерным принципам, но, наблюдая за мужчинами и женщинами, можно отметить, что мужчины смотрят на вещи глобально, а женщины больше подмечают тонкости, видят эстетику, настроение, гибко относятся к переменам, легче подстраиваются под новые тенденции.



Женщины выполняют много задач параллельно, в этом их эффективность, особенности работы нашего мозга позволяют действовать в мультизадачности. Генетически мы устроены так, что создаем условия для продолжения жизни, обустраиваем быт, принимаем множество решений на уровне быта, семьи, отношений. Мужчины же в свою очередь чаще рискуют, рвутся в бой, не всегда задумываясь о последствиях. Поэтому женщина, с присущей ей заботой о детях и доме, всегда взвешенно принимает решения, оценивает риски и рассматривает разные возможности. На первый план выходит ее интуиция и способность к предчувствию. Физиология позволяет одновременно думать и чувствовать, понимать ситуацию без необходимости логических объяснений и обоснований.

В бизнесе интуиция и креативность помогает принимать быстрые и правильные решения, даже в условиях жесткой конкуренции и нехватки информации. Женская интуиция и креативность это особый инструмент, благодаря которому строятся успешные бизнесы

