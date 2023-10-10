Как эмоциональный интеллект помогает лидерам в бизнесе

Совсем недавно эмоциональный интеллект (ЭИ) был скорее темой для обсуждения на психологических тренингах, чем предметом интереса в мире бизнеса. В то время акцент делался на интеллекте и умственных способностях, но в последние десятилетия тенденция изменилась радикально.



Эмоциональный интеллект, или ЭИ, оказался на переднем плане в оценке лидерства и успеха в бизнесе. Рилив-терапевт, транс-персональный психолог Надежда Нарутович рассказала, что это не просто модное понятие, а долгосрочное исследование социальных и психологических аспектов позволяет утверждать, что ЭИ имеет непосредственное влияние на результаты в деловой сфере.



Что такое эмоциональный интеллект?

Эмоциональный интеллект – это способность понимать и управлять своими эмоциями и эмоциями других людей. Он включает в себя умение распознавать, анализировать и реагировать на эмоции, как собственные, так и окружающих. Способность эффективно общаться, управлять стрессом и разрешать конфликты также являются важными элементами ЭИ.

ЭИ в мире бизнеса

Исследователи, занимающиеся влиянием ЭИ на успех в бизнесе, пришли к удивительным выводам. Например, группа ученых в США в течение долгого времени изучала секреты личности успешных людей из 500 крупных корпораций разных отраслей. И результаты этих исследований ошеломляют: умственное развитие оказалось на втором месте после эмоционального интеллекта влияния на успех в бизнесе.

Вице-президент крупнейшего банка США подчеркнул, что "эмоциональный интеллект является основой подготовки руководящих кадров".

Исследования в России

Исследования по этой теме проводились и в России. Например, исследование компании TalentSmart в 2014 году выявило, что 90% успешных руководителей обладают высокими навыками ЭИ. Эти данные подтверждают, что в России, как и в мире, ЭИ играет ключевую роль в бизнесе.

Составляющие ЭИ

Эмоциональный интеллект включает в себя несколько ключевых компонентов:

Самоосознание: способность осознавать свои эмоции и их влияние на решения и поведение. Мотивация: умение устанавливать цели и сохранять мотивацию для их достижения, даже в трудных ситуациях. Саморегуляция: способность контролировать свои эмоции и реакции, не допуская, чтобы они мешали достижению целей. Эмпатия: умение понимать эмоции и потребности других людей, что помогает в улучшении межличностных отношений. Искусство коммуникации: навыки эффективной коммуникации, включая умение слушать и выражать свои мысли и чувства.

Развитие ЭИ

Один из важных моментов заключается в том, что уровень эмоционального интеллекта не задается генетически и может развиваться в течение жизни. Это означает, что каждый может работать над своим ЭИ, начиная с подросткового возраста и продолжая взрослеть. Развитие социальных навыков и умение правильно управлять своими эмоциями становятся ключом к успеху.

Заключение

Эмоциональный интеллект – это не просто модное понятие, а ключевой фактор успеха в современном мире бизнеса. Он влияет на наши межличностные отношения, способность решать проблемы, управлять стрессом и мотивировать себя и других. Развивать свой ЭИ важно как для личного роста, так и для достижения успеха в карьере.