Как эмоциональный интеллект помогает лидерам в бизнесе

Развод Брежневой и Меладзе Тесты Раскрыта тайна о Кадышевой Игры Сонник

Топ новостей недели

Розенбаум устроил разнос в эфире Первого каналаРозенбаум устроил разнос в эфире Первого канала На всю страну объявлено о половой функции 56-летнего КиркороваНа всю страну объявлено о половой функции 56-летнего Киркорова Крепкие мужчины волокли переделанного Киркорова после концерта: что с артистомКрепкие мужчины волокли переделанного Киркорова после концерта: что с артистом "Цены очень высокие": Ларисе Долиной нечем платить за недвижимость"Цены очень высокие": Ларисе Долиной нечем платить за недвижимость

Лента новостей

Вторник 10 октября

08:00Как эмоциональный интеллект помогает лидерам в бизнесе 06:40Эксперт дала советы по выбору репетитора 04:36О каких проблемах может сигнализировать выпадение волос – предупреждение врача 02:29Не скучаю: Ярушин высказался об отсутствии Самбурской в новой части сериала "Универ" 00:20Как определить готовность мужчины к серьезным отношениям: неочевидные признаки и красные флаги 23:00В каком случае чашка кофе утром опасна для организма: ответ диетолога 22:04"Чувства и эмоции": воссоединившаяся с бывшим Волочкова готовится к особому дню 21:38Могла "подсесть" и Боня: подруга телезвезды умерла из-за сильной зависимости 20:35Возможны осложнения: что сказал кардиолог перенесшему инфаркт Шевчуку 20:02Хочется просто любить: живущая без секса Ольга Бузова тоскует по бывшему 19:22"Ошибка очевидна": названа причина провала певшего на английском Лазарева 18:47Устроившая провокацию Мадонна обратилась к Израилю: что она сказала 17:20Голос народа: Сябитова отказалась верить в искренность романа популярной певицы 16:45"Я тебе руку сломаю!": угрозы Гузеевой известной артистке услышала вся страна 16:00"Нужно это принять": почему пережившая потрясение Хилькевич отказалась от аборта 15:11Шевчук перенес инфаркт и отправился на реабилитацию 14:59С видом на Красную площадь: Билан похвастался покупкой роскошного жилья 14:47Папа не помогал: как сыну Табакова удалось попасть в кино? 14:34Синоптик сообщил о потеплении в Москве до +15 градусов 14:12"Можем жить в 27 странах": стало известно о пачке иностранных паспортов у Пугачевой 14:05"Великая страна": патриот Израиля Собчак присоединилась к воинствующему защитнику Галкину*? 13:37"Долгое время отмывался": Билан вспомнил свой самый позорный случай на сцене 12:55Гражданке Израиля Собчак напомнили об обязанности проходить службу в армии 12:46Спланированная провокация: Малахов разоблачил подлую ложь о себе 12:24"Горжусь тем, что я израильтянин": Галкин* пообещал помогать Израилю 11:58Сергей Жуков отреагировал на скоропостижную смерть музыканта из "Руки вверх" 11:50До брата и сестры не дозвонился: Что происходит с семьей Пригожина в Израиле? 11:37Взял под опеку и изменил жизнь: как актер Бероев спас осиротевшего парня с синдромом Дауна 11:27"Отсутствие культуры и воспитания" Соседов нашел объяснение поступкам Пугачевой 10:48Боярский назвал причину отказа от съемок в фильме у Кончаловского 10:36Месть за прошлое или реальная кража? В чем обвиняют бывшего сотрудника дома моды Зайцева 10:16"В состоянии трупа": 59-летняя Лолита пожаловалась на неумение пить мало 09:57Звезду фильма "Елки" госпитализировали с увечьями после драки в Москве 09:45Признала Израиль своей второй Родиной: россияне жестко прошлись по Собчак 09:08Буланова сделала заявление о брачном контакте с молодым мужем 08:01Масс-маркет против нишевой парфюмерии: как выбрать идеальный аромат? 06:12Как психологические аспекты влияют на наши начинания в спорте 04:04Ребенок попал в плохую компанию: советы родителям 02:07Когда просто премия не работает: 5 советов для повышения мотивации сотрудников 00:09Топ-10 эффективных омолаживающих процедур 23:52Прощай, Израиль? Куда делись Пугачева с мужем-иноагентом после ракетных ударов 22:09Как выбрать репетитора: советы и рекомендации 21:46Костенко объяснила решение увеличить грудь негативным влиянием беременности 20:18Намек Ковальчук на тайную свадьбу с Харламовым стал сенсацией: Было в конце лета 20:07Что скрывается за непрерывной сменой партнеров? Тренд на разводы или новая норма? 19:47Павла Волю перепутали с давно умершим певцом 18:1869-летняя Успенская оголилась и вызвала гнев россиян: Стыдно и обидно 17:33Николаев после серьезной операции сделал заявление по важному поводу 16:33Кто популярнее в российском шоу-бизнесе: Филипп Киркоров или SHAMAN? 16:07Посеявшая панику Кондулайнен вышла на связь и раскрыла причину своей пропажи
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Как эмоциональный интеллект помогает лидерам в бизнесе

Как эмоциональный интеллект помогает лидерам в бизнесе
75

Совсем недавно эмоциональный интеллект (ЭИ) был скорее темой для обсуждения на психологических тренингах, чем предметом интереса в мире бизнеса. В то время акцент делался на интеллекте и умственных способностях, но в последние десятилетия тенденция изменилась радикально.

Эмоциональный интеллект, или ЭИ, оказался на переднем плане в оценке лидерства и успеха в бизнесе. Рилив-терапевт, транс-персональный психолог Надежда Нарутович рассказала, что это не просто модное понятие, а долгосрочное исследование социальных и психологических аспектов позволяет утверждать, что ЭИ имеет непосредственное влияние на результаты в деловой сфере.

Что такое эмоциональный интеллект?

Эмоциональный интеллект – это способность понимать и управлять своими эмоциями и эмоциями других людей. Он включает в себя умение распознавать, анализировать и реагировать на эмоции, как собственные, так и окружающих. Способность эффективно общаться, управлять стрессом и разрешать конфликты также являются важными элементами ЭИ.

ЭИ в мире бизнеса

Исследователи, занимающиеся влиянием ЭИ на успех в бизнесе, пришли к удивительным выводам. Например, группа ученых в США в течение долгого времени изучала секреты личности успешных людей из 500 крупных корпораций разных отраслей. И результаты этих исследований ошеломляют: умственное развитие оказалось на втором месте после эмоционального интеллекта влияния на успех в бизнесе.

Вице-президент крупнейшего банка США подчеркнул, что "эмоциональный интеллект является основой подготовки руководящих кадров".

Фото: Надежда Нарутович

Исследования в России

Исследования по этой теме проводились и в России. Например, исследование компании TalentSmart в 2014 году выявило, что 90% успешных руководителей обладают высокими навыками ЭИ. Эти данные подтверждают, что в России, как и в мире, ЭИ играет ключевую роль в бизнесе.

Составляющие ЭИ

Эмоциональный интеллект включает в себя несколько ключевых компонентов:

  1. Самоосознание: способность осознавать свои эмоции и их влияние на решения и поведение.
  2. Мотивация: умение устанавливать цели и сохранять мотивацию для их достижения, даже в трудных ситуациях.
  3. Саморегуляция: способность контролировать свои эмоции и реакции, не допуская, чтобы они мешали достижению целей.
  4. Эмпатия: умение понимать эмоции и потребности других людей, что помогает в улучшении межличностных отношений.
  5. Искусство коммуникации: навыки эффективной коммуникации, включая умение слушать и выражать свои мысли и чувства.

Развитие ЭИ

Один из важных моментов заключается в том, что уровень эмоционального интеллекта не задается генетически и может развиваться в течение жизни. Это означает, что каждый может работать над своим ЭИ, начиная с подросткового возраста и продолжая взрослеть. Развитие социальных навыков и умение правильно управлять своими эмоциями становятся ключом к успеху.

Заключение

Эмоциональный интеллект – это не просто модное понятие, а ключевой фактор успеха в современном мире бизнеса. Он влияет на наши межличностные отношения, способность решать проблемы, управлять стрессом и мотивировать себя и других. Развивать свой ЭИ важно как для личного роста, так и для достижения успеха в карьере.

10 октября 2023, 08:00
Фото: Pixabay.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Эксперт дала советы по выбору репетитора

Эксперт дала советы по выбору репетитора
Поиск репетитора – процесс не из легких. Как среди многочисленных предложений на рынке сделать правильный выбор и найти репетитора, занятия с которым будут эффективными для ребёнка и при этом не ударят по семейному бюджету? Советами поделилась руководитель онлайн-школы "Зачетный курс" Светлана Леонидовна Шмонина. Четко определите цель занятий с репетитором Часто родители совершают ошибку и выбирают репетитора отталкиваясь от его возраста, экспертного статуса или наличия ученой степени.

Москвичка стала победительницей соревнований по скоростной разработке игр

Москвичка стала победительницей соревнований по скоростной разработке игр
На фестивале "Игропром" на ВДНХ подвели итоги 72-часовых соревнований по скоростной разработке игр. Победительницей стала жительница Москвы Анна Копейкина.

Синоптик сообщил о потеплении в Москве до +15 градусов

Синоптик сообщил о потеплении в Москве до +15 градусов
Во вторник, 10 октября, в столице ожидается до +6 градусов.

Собянин рассказал о развитии социальной инфраструктуры на севере столицы

Собянин рассказал о развитии социальной инфраструктуры на севере столицы
В районе Ховрино завершается строительство нового корпуса школы №1474. На севере Москвы продолжается развитие социальной инфраструктуры, написал в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Ребенок попал в плохую компанию: советы родителям

Ребенок попал в плохую компанию: советы родителям
Дети растут быстро и на определенном этапе взросления можно не уследить, с кем они начали общаться, чем занимаются. Если окружение вызывает тревогу, с этим можно и нужно бороться. О том, что делать в такой ситуации и как вытащить подростка из плохой компании, рассказала Анастасия Чистякова – методолог, предприниматель, основатель онлайн-школы "Bumblebee", автор и ведущая онлайн-курсов. В переходном возрасте происходит переоценка ценностей, дети пытаются быть самостоятельными и сепарироваться от родителей.

Выбор читателей

08/10ВскНиколаев после серьезной операции сделал заявление по важному поводу 09/10ПндПризнала Израиль своей второй Родиной: россияне жестко прошлись по Собчак 08/10ВскОбделенная мужским вниманием Бузова прилюдно накинулась на парня Клавы Коки 09/10ПндВзял под опеку и изменил жизнь: как актер Бероев спас осиротевшего парня с синдромом Дауна 09/10Пнд"Можем жить в 27 странах": стало известно о пачке иностранных паспортов у Пугачевой 09/10ПндСпланированная провокация: Малахов разоблачил подлую ложь о себе