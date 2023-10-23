Собянин сообщил о планах увеличить количество пересадок с МЦД

Сейчас пассажирам доступно более 100 пересадок.



На четырех Московских центральных диаметрах создано более 100 вариантов пересадок. В будущем их количество увеличится, написал в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

В пример градоначальник привел станцию Окружная на первом диаметре (МЦД-1). Она связала Люблинско-Дмитровскую линию и Московское центральное кольцо. Там же можно перейти на Аэроэкспресс в Шереметьево.

В будущем с Петровско-Разумовской (МЦД-1) можно будет пересесть на третий диаметр, одноименную станцию Люблинско-Дмитровской и Серпуховско-Тимирязевской линий. На станции Рижская (МЦД-3 и МЦД-4) появится пересадка на второй диаметр, Большую кольцевую и Калужско-Рижскую линии.

"На Беговой D4 появится крупный транспортный узел, который объединит первый и четвëртый диаметры, а также Таганско-Краснопресненскую линию метро", – рассказал Собянин.

Ранее мэр Москвы анонсировал создание современного городского вокзала в районе Царицыно. Транспортный узел объединит станции "Царицыно" Замоскворецкой линии метро и второго Московского центрального диаметра, остановочные пункты наземного общественного транспорта.

В 2024-2026 годах Москва выделит из городского бюджета 2,8 триллиона рублей на развитие системы транспорта. Средства направят на закупки экологически чистого транспорта – электробусов, вагонов метро, трамваев, современных поездов для МЦД. В следующем году столица потратит на обновление подвижного состава 86 миллиардов рублей.