Москва направит на обновление транспорта 86 млрд рублей

Собчак признала Израиль второй Родиной Тесты Сколько иностранных паспортов у Пугачевой Игры Сонник

Топ новостей недели

Раскрыта тайна об исчезнувшей с телеэкранов Надежде КадышевойРаскрыта тайна об исчезнувшей с телеэкранов Надежде Кадышевой Игорь Крутой обратился к россиянам с бесценным предложениемИгорь Крутой обратился к россиянам с бесценным предложением Розенбаум устроил разнос в эфире Первого каналаРозенбаум устроил разнос в эфире Первого канала На всю страну огласили причину развода Брежневой и МеладзеНа всю страну огласили причину развода Брежневой и Меладзе

Лента новостей

Пятница 13 октября

16:59Осталась одна: возлюбленная Виторгана сделала отчаянный рывок в неизвестность 16:46"Нельзя говорить "нельзя": бывший солист "На-На" отмахнулся от жестких запретов 16:27Дождались: Якубович занял место свахи Гузеевой на Первом канале 15:29Титаны шоу-бизнеса РФ объединились: Басков объявил имена лидеров 14:50Сезон свадеб: 73-летняя Бабкина с трепетом готовится к важному дню 14:30Вместо свадьбы с Акиньшиной: Козловский окружен заботой верной подруги 13:41Раковая опухоль: муж Наташи Королевой взвыл на всю страну 13:16Покинувший Россию Лазарев признался: Я сбежал! 12:21Изменилась до неузнаваемости: в Сети обсуждают пластические операции певицы Алсу 11:55Обратите внимание: дочь Маликова показала живот всей стране 11:12Попавшей в Израиле под ракетные обстрелы 74-летней Пугачевой стало плохо с сердцем 11:00Молчание прервано: Брежнева публично заговорила о причинах развода с Меладзе 10:42Иван Охлобыстин сделал важное для россиян заявление 10:23Пошел вон: зазвездившегося Колдуна вышвырнули из громкого проекта без трусов 09:56Что стало с затмившей Урганта знаменитой певицей 09:40Вся страна обсуждает: Гусева потерпела полнейшее фиаско 09:34Куда забросила жизнь пропавшего Сукачева 08:04С заботой о себе: укрепляем иммунитет в преддверии зимы 06:42"Моя жизнь – сонное царство": о чем говорит постоянное желание спать? 04:06Брачный договор vs раздел имущества в суде: в чем преимущества? 02:06Какие цветы подарить сестре и какой подарок лучше букета? 00:04Как победить хандру и плохое настроение осенью – совет от эксперта 23:50Роман с Пугачевой приблизил к тотальному краху брак Абдулова 21:17"Обида, травма": певица МакSим откровенно рассказала о борьбе с зависимостью 20:07Худшие опасения подтвердились: Боня впервые показала на фото результат пластики 19:33"Я спасу всех!": Рудова назвала причину категорического отказа от карьеры 18:04Новое острое увлечение: Цой раскрыла неожиданные пристрастия Киркорова 17:05Николаев впервые заговорил после операции на сердце и дал обещание 16:33Собчак не в курсе: Богомолов держит в секрете близость с Мороз 15:40Самая красивая в мире: сын Елены Яковлевой пойман на ласках с соседкой 15:30Хакамада вывалила неудобную для всей России правду 15:15Все получилось: царица российского шоу-бизнеса дала о себе знать 15:07По стопам Брежневой и Меладзе? Стало известно о трещине в еще одной звездной паре 14:54Николай Паршиков и Алена Гурьянова: Мы всегда хотим побеждать!" 14:40Два сапога пара: Агутина поставили в один ряд с Киркоровым 14:29Не стало знаменитого на весь мир артиста и телеведущего 14:08Лариса Гузеева в эфире программы сравнила европейцев с русскими мужчинами 14:01Новый виток судьбы: Бородина поставила крест на шоу "Дом-2" 13:40К этому Барановская точно оказалась не готова: вот что случилось со звездой 13:25Россияне перепутали едва шевелящую губами Хилькевич с наркоманкой 12:51Прилучный рассказал о материальных трудностях после свадьбы и рождения ребенка 12:34Она у него первая: Цискаридзе признался в любви известной артистке 12:04"С кем попало не могу": Губин поделился сложностями в отношениях с девушками 11:57Жена выгнала, а дети отвернулись: звезда фильма "Курьер" Дунаевский стал бомжом 11:40Большая радость: появились новости о беременности Ани Лорак 10:59Сбежавшего в США актера Бурковского взяли на карандаш за слова об Израиле 10:55Два камня, высекающие искры: Братья Верники отметили свой юбилей 10:48Народного артиста РФ Киркорова уличили в обмане: Не спал с Пугачевой 09:50В жизни дочери Глюкозы появился особенный мужчина 09:45Больше чем певец: Россия увидела Костюшкина за неприличным занятием
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Москва направит на обновление транспорта 86 млрд рублей

Москва направит на обновление транспорта 86 млрд рублей
82

Город закупит электробусы, новые трамваи и вагоны метро.

В 2024 году Москва выделит из городского бюджета 940,5 миллиарда рублей на развитие транспортной системы. В целом в течение следующих трех лет на эти цели направят 2,8 триллиона рублей.

Приоритетом станет закупка экологически чистого транспорта. В 2024 году город потратит на обновление подвижного состава 86 миллиардов рублей.

Москва закупит электробусы, вагоны метро и трамваи нового поколения, а также поезда для Московских центральных диаметров (МЦД).

В июле 2023 года мэр Москвы Сергей Собянин открыл электробусный парк в районе Митино. Это позволит запустить 23 новых маршрута на северо-западе столицы до конца 2024 года.

В ближайшие два года полностью завершится обновление городского трамвайного парка. За последние шесть лет столица закупила более 500 трехсекционных и односекционных российских трамваев "Витязь-Москва".

Правительство Москвы 11 октября одобрило проект бюджета на 2024-2026 годы. В ближайшие нескольких лет 13,3 триллиона рублей направят на развитие здравоохранения, образования, транспорта, социальную поддержку жителей и другие столичные программы.

13 октября 2023, 17:11
Фото: Киселев Сергей/Агентство "Москва"
Mos.ru✓ Надежный источник

По теме

Сергей Семенович Собянин

Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

Собянин сообщил о завершении благоустройства студенческого квартала МГТУ им. Баумана

Собянин сообщил о завершении благоустройства студенческого квартала МГТУ им. Баумана
В районе создали качественное общественное пространство. Благоустройство улиц и переулков студенческого квартала МГТУ имени Баумана стало одним из крупнейших проектов создания качественной городской среды в Москве в 2023 году.

Брачный договор vs раздел имущества в суде: в чем преимущества?

Брачный договор vs раздел имущества в суде: в чем преимущества?
Практика заключения брачного договора существует во всем мире. Она позволяет еще "на берегу" договориться о распределении имущества на случай развода. Это особенно актуально, если у супругов есть собственный бизнес, ценные бумаги или вклады. Что лучше — брачный договор или обращение в суд, "Дни.

Сладости и "Коктебель": каким подарком порадовать любимого учителя

Сладости и "Коктебель": каким подарком порадовать любимого учителя
5 октября в России отмечали День учителя. В преддверии праздника тысячи родителей по всей стране ломали голову над тем, какой подарок преподнести педагогу. И хотя большинство учителей говорят, что самым ценным знаком внимания для них станут слова благодарности, многие из них рады получить в качестве презента сладкие наборы, книги и букет цветов. Исследование о пожеланиях учителей провел Институт общественного мнения "Анкетолог" в 2022 году.

Экстрасенс или шарлатан? 5 признаков обманщика

Экстрасенс или шарлатан? 5 признаков обманщика
Массовый интерес к мистике и эзотерике привел к активизации мошенников, которые выдают себя за магов, колдунов и целителей. Однако вывести шарлатана на чистую воду можно, вовремя его распознав. Специалисты в области паранормальных явлений — поистине уникальные люди.

Собянин: Движение поездов на Люблинско-Дмитровской линии восстановлено

Собянин: Движение поездов на Люблинско-Дмитровской линии восстановлено
Инфраструктура и подвижной состав прошли предварительную проверку. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале сообщил, что движение на Люблинско-Дмитровской линии метро полностью восстановлено и введено в график после столкновения поездов на станции "Печатники".

Выбор читателей

12/10ЧтвНе стало знаменитого на весь мир артиста и телеведущего 12/10ЧтвХакамада вывалила неудобную для всей России правду 12/10ЧтвВсе получилось: царица российского шоу-бизнеса дала о себе знать 12/10ЧтвПо стопам Брежневой и Меладзе? Стало известно о трещине в еще одной звездной паре 12/10ЧтвОна у него первая: Цискаридзе признался в любви известной артистке 12/10ЧтвГражданку нескольких стран Пугачеву могут лишить паспорта РФ при одном условии