Собянин: Станция МЦД-2 Царицыно станет полноценным городским вокзалом

Работы завершатся в 2025 году.



В районе Царицыно появится еще один современный городской вокзал, сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, в состав вокзала входят станции "Царицыно" Замоскворецкой линии метро и второго Московского центрального диаметра (МЦД-2), а также остановочные пункты наземного общественного транспорта.

Собянин напомнил, что этот транспортный узел долгое время был одним из проблемных. Пересадочный узел реконструируют по московским стандартам.

Мэр отметил, что пересадку между метро и вторым диаметром организуют в теплом контуре. Пассажирам не придется выходить на улицу.

"Значительную часть работ уже выполнили. Остальные совместно с РЖД планируем завершить в конце 2025 года", – уточнил градоначальник.

Ранее завершилось строительство новых тоннелей Замоскворецкой линии. Построены две новые железнодорожные платформы, организованы перехватывающие парковки, открыты дополнительные выходы из метро.

Напомним, что в 2024-2026 годах Москва выделит из городского бюджета 2,8 триллиона рублей на развитие системы транспорта.

Приоритетом станет закупка экологически чистого транспорта. В следующем году столица потратит на обновление подвижного состава 86 миллиардов рублей.