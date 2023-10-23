Эффект усиления: 5 причин, почему работа с успешными людьми мотивирует развиваться

Хорошие стартовые условия, психологическая и эмоциональная устойчивость, самодисциплина и прочие факторы способствуют успеху. Однако даже при самых благоприятных обстоятельствах велика вероятность столкнуться с препятствиями, преодолеть которые в одиночку практически невозможно. В таких ситуациях может помочь опытный наставник.



Наставник

Наставничество является одним из самых эффективных способов личностного роста. В отличие от саморазвития и самообучения, оно дает возможность живого общения с тем, кто сам преодолел трудности и достиг успеха. Кто может выступать в роли наставника, и от чего зависит результат?



Само понятие наставничества подразумевает человека, кто может дать совет, основываясь на более глубоком понимании вопроса или пройденном лично опыте. Это тот, на кого хочется равняться. В русском языке это слово рисует картину человека, указывающего путь малоопытному, направляя его на нужный вектор. Исходя из этого, наставником будет специалист, на практике доказавший свою опытность и успешность.



Выбор наставника зависит от целей. Это может быть стремление повторить успех другого, избежать ошибок на пути, создать нечто новое. В каждом случае наставник способен оказать неоценимую помощь.



Если цель – добиться высот в бизнесе, то наставником должен быть тем, кто умеет зарабатывать и делает это хорошо. Если речь идет о преодолении внутренних барьеров и стереотипов, стремлению вырасти как личность, то лучше выбрать того, кто успешно справился с подобным и теперь знает, как помочь другим.



Сотрудничество

Выбрав наставника важно понять главное – в помощи нуждается не он. В интересах наставляемого делать все, что необходимо и что советует опытный человек. Это ключ к сотрудничеству. Наставник, тратящий свое время и силы на обучение, будет делать это лишь до тех пор, пока видит заинтересованность другой стороны. В противном случае, он всегда найдет лучший способ потратить свое время и силы.



Пять причин

Сильная мотивация стимулирует развитие. Для этого есть пять причин.



Во-первых, благодаря опыту и насмотренности, наставник сразу может указать на потенциальные проблемы. Действуя на опережение, он поможет избежать грубых и досадных ошибок.



Во-вторых, те, кто практикуют наставничество, хорошо понимают других. Опыт сотрудничества с разными людьми помогает наставнику наладить коммуникацию и свободный обмен мыслями.



В-третьих, сотрудничество с успешным человеком, время которого стоит дорого, накладывает ответственность и не дает прокрастинировать. Это помогает сосредоточиться на цели и не тратить попусту свои ресурсы.



В-четвертых, наставничество открывает возможность наладить контакты с другими успешными людьми, что дает полезные связи.



И в-пятых, наставник видит картину в большем масштабе. Взгляд опытного человека со стороны помогает найти короткий путь к успешной реализации цели или проекта. Это сэкономит немало средств, времени и нервов.



Наставничество или клуб?

Деловые клубы, как и наставничество, хорошо помогают расти и развиваться. Но есть одно существенное различие. Участие в клубе дает возможность сразу начать общение с интересными и опытными людьми, а выбор наставника – процесс кропотливый и требующий времени.

Нужно подобрать того, кто близок не только по роду занятий, но и по духу. Найдя такого человека, можно будет работать в конкретном направлении развития, что даст стремительный рост в нужной сфере. Поэтому, если наставник пока не найден, стоит стать членом клуба, продолжая поиски того, кто уже достиг успеха и готов помочь другому.