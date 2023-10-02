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Самые распространенные фобии: от страха высоты до страха общения

Самые распространенные фобии: от страха высоты до страха общения
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Гуля Галеева

Гуля Галеева

 психолог, член Ассоциации когнетивно-поведенческой терапии, член российской ассоциации EMDR

Фобией называют сильный страх, не поддающийся контролю и разумному объяснению.

Люди с фобиями могут испытывать интенсивный, необоснованный и непреодолимый страх, что серьезно влияет на их повседневную жизнь и способность нормально функционировать.

Фобии могут иметь различные проявления и зависят от индивидуальных особенностей. Некоторые из самых распространенных фобий включают арахнофобию (страх пауков), акрофобию (страх высоты), социофобию (страх общения с людьми), клаустрофобию (страх закрытых пространств) и аэрофобию (страх полета). Также существуют фобии, связанные с определенными ситуациями, такими как страх перед публичными выступлениями, поездкой в общественном транспорте или даже посещением зубного врача.

Причины возникновения фобий могут быть разнообразными. Одной из них является травма, которую человек пережил в прошлом, связанная с определенным объектом или ситуацией. Например, если человек был укушен пчелой в детстве, он может развить страх перед насекомыми взрослым. Фобии также могут быть наследственными и передаваться через семейные линии, или копирование поведения значимого взрослого. Кроме того, стресс, тревожные состояния и низкое самооценка могут способствовать возникновению фобий.

Фобии приводят к тому, что люди избегают ситуаций или объектов, вызывающих страх. Это может повлиять на их социальную жизнь, путешествия, работу и даже на физическое здоровье. Неконтролируемый страх может вызвать панические атаки, повышенное сердцебиение, потливость, чувство душности и другие физические симптомы.

Но современные реалии диктуют свои условия. И в последнее время появились другие фобии которые часто встречаются у обывателей.

Номофобия – страх потери или отсутствия мобильного телефона. Зависимость от смартфона и постоянная потребность быть "в сети" могут вызывать панику, беспокойство и неуверенность, если человек оказывается без доступа к своему мобильному устройству.

Киберфобия – это страх перед интернетом и киберпреступностью. С ростом онлайн-жизни и цифрового мира, у людей могут развиваться страхи быть жертвой мошенничества, кибербуллинга или кражи личных данных. Некоторые люди могут избегать интернета или ограничивать свое онлайн-присутствие из-за этих беспокойств.

Ещё одна достаточно тяжелая современная фобия это FOMO (The Fear of Missing Out).Это новая психологическая проблема, которая пронизывает нашу жизнь до самых глубин. ФОМО – это страх пропустить что-то интересное или важное, что происходит в жизни других людей. Когда мы видим фотографии на социальных сетях, на каникулах в дальних странах, на идеально подобранной одежде или на общении с знаменитостями, появляется чувство зависти и недовольства своей жизнью.

Но что же делать с фобиями?

Во-первых, важно осознать, что фобии являются проблемой, которую можно решить. Нельзя просто игнорировать свои страхи и надеяться, что они исчезнут. Чтобы преодолеть фобию, необходимо принять свои страхи и попытаться разобраться с ними.

Одним из ключевых методов лечения фобий является психотерапия. Различные техники, такие как когнитивно-поведенческая терапия, могут помочь в поиске причин страха и изменении негативных мыслей и поведения, связанных с фобией.

Очень важно поддерживать свою мотивацию и быть терпеливым в процессе лечения фобии. Преодоление страха требует времени и усилий, и может понадобиться несколько попыток, чтобы успешно преодолеть свою фобию.

Самое важно что нужно помнить – с любой фобией можно справиться.

2 октября 2023, 06:22
Фото: www.globallookpress.com
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