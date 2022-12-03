5 лучших книг, которые помогут преодолеть трудности

Во времена турбулентности хочется крепче держаться за что-то, что предсказуемо и неподвластно изменениями. И это точку опоры нужно искать в нас самих. Именно поэтому мы предлагаем вам 5 книг от ведущих психологов, психиатров и журналистов, которые научат дышать глубже и бороться со стрессом эффективно.



В подборке от крупнейшего книжного сервиса в России и странах СНГ ЛитРес — пособия для самопомощи, упражнения против тревожности и навязчивых мыслей, научные данные и реальные истории, которые вдохновляют.



"Терапия беспокойства. Как справляться со страхами,тревогами и паническими атаками без лекарств", Бернс Д. Дэвид

Дэвид Д. Бернс — авторитетный американский психиатр и психолог, который разработал свой уникальный метод TEAM Therapy, сочетающий в себе когнитивно-поведенческую терапию и идею о том, что на наши мысли и чувства влияет мотивация. В этой книге доктор объясняет, как с научной точки зрения работает наша психика, почему она иногда дает сбои и как эти "баги" исправить без медикаментозного вмешательства. Вы узнаете, какие есть виды тревожных расстройств и почему эти состояния так важно купировать в самом начале. Бернс предлагает 40 различных техник по борьбе со страхом, паникой и тревогой — вам не обязательно практиковать все, можно выбрать те, которые подходят вашему состоянию в конкретный момент. В книге вы также найдете полезные опросники чек-листы для самостоятельной диагностики, а также "журнал настроения", помогающий контролировать свое ментальное здоровье и следить за причинами эмоциональных спадов и подъемов. Отличное пособие и для тех, кто уже работает с психотерапевтом и ищет дополнительное подспорье, и для тех, кто пока только знакомиться с азами психологической помощи.

"Как не сойти с ума. Навести порядок в мыслях и чувствах", Филиппа Перри

Филиппа Перри — психолог и журналист, которая умеет просто писать о сложном. Ее книга — это краткий справочник для тех, кто хочет провести ментальную уборку и расставить все по полочкам. Автор рассказывает об основах психического здоровья в эпоху информационных перегрузок и плохих новостей, предлагает техники по борьбе с острым стрессом и навязчивыми состояниями. Разумеется, все советы психолога основаны на научных исследованиях и профессиональной практике. Вы узнаете, как самостоятельно проработать психологические травмы, что значит экологично рефлексировать и как найти пути для саморазвития даже в самой сложной ситуации. Издание понравится тем, кто любит четкие руководства и емкие тексты без лишней "воды" — эту книгу можно прочитать за вечер, но постоянно возвращаться к инструкциям и упражнениям. Кстати, некоторые из заданий направлены на улучшение когнитивных функций мозга — внимании, памяти и способности долго фокусироваться на одной теме. Все это пригодится и в работе, и в общении с близкими.

"В своем уме. Как заботиться о собственной психике каждый день", Дарья Варламова

Журналист Дарья Варламова много лет боролась с биполярным расстройством, общалась с психиатрами и психотерапевтами, изучила сотни исследований и пособий по самопомощи. Эта книга написана человеком, который прошел через все круги ментального ада и в итоге смог найти точки опоры. Автор собрала и систематизировала весь свой опыт. Из книги вы узнаете, что такое психологическая гигиена, как правильно организовать свой день, чтобы проживать его с минимальным стрессом, что такое ресурсное состояние и как его поддерживать. Автор также предлагает множество тестов и заданий, проходить которые по-настоящему интересно, — узнаете о себе много нового. В целом, эту книгу нужно прочитать всем, вне зависимости от состояния в данный момент. Она профилактическая — учит вовремя "заземляться", находить поводы для радости в ежедневной рутине, качественно отдыхать и выходить из кризиса раньше, чем вас накроет волна апатии и бессилия.

"Век тревожности. Страхи, надежды, неврозы и поискидушевного покоя", Скотт Стоссел

Эта книга о современных людях, которые живут в эпоху эмоциональных качелей и повышенной тревожности. Ранее человечество с этим не сталкивалось — за последние полвека рутина так резко изменилась, что психика не успела под нее подстроиться. Физического комфорта стало больше, однако диагнозы депрессия, биполярное или тревожное расстройство встречаются все чаще. Автор этой книги исследует феномен нового времени, анализирует источники неврозов, а также рассказывает о достижениях генетики и нейробиологии, которые помогут человечеству справиться с "эпидемией" ментальных заболеваний. Книга интересна как с антропологической, так и с практической точки зрения, — Скотт Стоссел, известный журналист и главный редактор журнала The Atlantic, изучает исторические процессы и социальные явления, а заодно делиться проверенными анти-стресс техниками и медитациями. Отличное чтение для расширения кругозора и результативного поиска внутренней опоры.

"Планета нервных. Как жить в мире процветающей паники", Мэтт Хейг

Мэтт Хейг — популярный британский писатель, автор подростковых бестселлеров "Мальчик по имени Рождество", "Тенистый лес" и "Пикси правды". Помимо этого Хейг много лет интересуется психологией и социологией, изучает новейшие исследования и следит за общественными трендами. Он пишет о том, как информационные войны, реклама и соцсети влияют на психику людей, их привычки и желания. Чем опасно клиповое мышление? Почему панические атаки стали столь распространенной проблемой? Как маркетологи управляют нашим сознанием? Что происходит с организмом, когда вы скроллите ленту новостей? И что делать, чтобы жить полноценной и счастливой жизнью в этом безумном мире? Книга читается на одном дыхании — в ней много любопытных фактов, забавные истории из жизни самого Хейга и короткие практики для развития критического мышления, осознанности и душевного спокойствия.

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