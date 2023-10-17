Присыпка J&J оправдана в суде: судьи отказались верить экспертам

SHAMAN представил наставника Тесты Список звезд с безупречной репутацией Игры Сонник

Топ новостей недели

Не стало знаменитого на весь мир артиста и телеведущегоНе стало знаменитого на весь мир артиста и телеведущего Хакамада вывалила неудобную для всей России правдуХакамада вывалила неудобную для всей России правду Теперь официально: Навка покидает Москву на фоне связи с ЛепсомТеперь официально: Навка покидает Москву на фоне связи с Лепсом Все получилось: царица российского шоу-бизнеса дала о себе знатьВсе получилось: царица российского шоу-бизнеса дала о себе знать

Лента новостей

Вторник 17 октября

14:09Потрясенная трагедией Долина выступила с эмоциональным заявлением 13:50Кудрявцева рассказала о токсичных отношениях: Жила с человеком насильно 13:48Как сделать ремонт с перепланировкой без нарушения закона 13:11Злой рок: почему бывшие Волочковой попадают в тюрьму? 13:01Лимузин и отдельный вагон поезда: рассекречен заоблачный райдер Пугачевой 12:23Не поддавшийся искушениям Шуфутинский отказался ехать за границу 11:54Собчак сделала заявление о постельных клопах: умудряются оказаться везде 11:47Прячутся в бомбоубежище: Савельева из "Фабрики" не собирается покидать Израиль 11:31Москвичей предупредили о похолодании и мокром снеге 11:17Россияне ополчились на позирующую Высоцкую в странном образе 10:54"Бедное мышление": Боня жестко ответила назвавшим ее содержанкой россиянам 10:52Допускал не раз: Костомаров публично раскрыл свою главную ошибку 10:02"Вопросов нет": Рудковская назвала лучших музыкальных исполнителей 09:51Засудили за обман: Тарасов угодил в скандал с продажей недвижимости 09:30"Поступил некрасиво": Кончаловский подал три судебных иска против бывшей жены 09:15Шаляпин в образе красавчика засветился рядом с подругой Волочковой 09:13Прибавление в семье: Ляйсан Утяшева рассказала о беременности 08:00Гастроэнтеролог: Яичница с беконом на завтрак вредит людям с заболеваниями сердца 06:21Как проверить недвижимость перед покупкой? 04:31Участник шоу Лазарева и Баскова произвел настоящий фурор: что спел артист 02:46Чем не стоит кормить своих собак: ветеринар назвала опасные лакомства 00:38Простой рецепт против осенней хандры от Эвелины Бледанс 22:27Памяти Геннадия Гладкова: главные творения композитора 22:00Родившая в Аргентине звезда российского кино дала дочери необычное имя 21:45Знаменитый советский актер стал ведущим музыкального шоу на ТВ: вот кто это 21:20Дядя Ефремова отписал часть имущества семье погибшего из-за актера водителя 20:31"Никогда бы не смогла": Ольга Бузова назвала тяжелую для нее профессию 19:41Хочет быть полезным новой родине: Макаревич* похвастался навыками стрельбы 19:29Любительнице провокаций Мадонне выдвинули условия для выступления в России 18:32Тимати вручил возлюбленной неприлично дорогой подарок: вот что это 18:27"Ужас!": резко постаревшая Тодоренко раскрыла свой страх 17:54"Любовь и голуби": почему звезда культового фильма больше нигде не снималась 17:36На уехавшую Лободу подали в суд в России: подробности 17:23Сенсация: у покойного Грачевского появится еще один ребенок 16:52Патриот Израиля Галкин* сидит на чемоданах: куда он собрался? 16:40Подлежит мобилизации: жизнь сына Бледанс в Израиле изменилась в одночасье 16:03Требует отдавать треть доходов: всплыли подробности иска Муцениеце к Прилучному 15:22"Не хотел выходить из больницы": Костомаров о первой встрече с детьми после ампутации 15:17Шаляпин публично унизил звезду советской эстрады 14:47Никто не ожидал: близкий человек украл у Сергея Шнурова 5,5 миллиона рублей 14:01"От тебя ничего не зависит": Лада Дэнс пожаловалась на проблемы со психикой 12:53Психолог сообщила о бесполезности отказа от сладкого при похудении 12:35"Депрессняк бывает": как борется с хандрой бывший солист "На-на" 12:02"Все бывает": Дмитрий Колдун откровенно высказался о разводе с женой 11:40Осталась ни с чем: вдова Булдакова лишилась наследства 11:11Синоптик рассказал об аномальном потеплении в регионах России 11:06Зепюр Брутян жестко прошлась по Агате Муцениеце 10:38Собчак сделала важное заявление о своем призыве в армию Израиля 10:10Легендарный хит Шатунова зазвучит по-новому: SHAMAN решил перепеть песню "Седая ночь" 10:05Отец впервые рассказал о роли денег Пугачевой в становлении SHAMANа
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Присыпка J&J оправдана в суде: судьи отказались верить экспертам

Присыпка J&J оправдана в суде: судьи отказались верить экспертам
82

В начале октября суд в Нью-Джерси отозвал решение суда о компенсации в размере 224 млн долларов от Johnson&Johnson по делу о наличии асбеста в детской присыпке. Об этом пишет CBS News.

Ранее четыре женщины подали в суд на международную корпорацию, утверждая, что использование присыпки J&J привело к развитию у них рака яичников. В 2019 году суд обязал компанию выплатить возмещение истцам, тем самым породив многомиллиардные иски от сотен человек, также пользовавшихся присыпкой, репутационные и финансовые потери, бурю общественного порицания и множество иных последствий, в том числе, исчезновение спорного продукта с прилавков американских и европейских магазинов. В 2023 году повторное судебное заседание выявило, что свидетельства трех экспертов, которые указали на связь между наличием асбеста и онкологией, не могли быть приняты к рассмотрению — двое из них, в общем, и не заявляли об этой связи (за них вывод сделал прокурор и присяжные), а третий сослался на исследование 1980-х гг., которое уже тогда было признано не полным.

Доказательство небытия

По словам судьи, ошибки в ходе экспертной оценки воздействия присыпки на здоровье истцов привели к необходимости отозвать решение суда четырехлетней давности. Позиция J&J основывается на комплексе научных исследований, в том числе исследованию, проведенному правительством США.

В ходе изучения воздействия детской присыпки на женскую репродуктивную системы не было выявлено корреляции между возникновением онкологии яичников и применением указанного косметического средства. Ученые исследовали 250000 женщин, из которых около 40% применяли детскую присыпку. Из всей выборки 2168 человек заболели раком яичников, причем диагноз и употребление талька от J&J для личной гигиены прямо или косвенно не коррелируют. При этом руководитель исследования Кэти М. О’Бриен отметила, что данное исследование является наиболее полным на данный момент. Работы, говорящие о подобной связи, часто противоречат друг-другу, а большинство ученых и вовсе не нашли связи между применением детской присыпки и онкологией.

Впрочем, указанные доказательства не помешали судебной системе США четыре года назад удовлетворить многомиллионные иски в отношении J&J. Главным словом, которое фигурировало в медиа и материалах суда, стало «асбест». Для того, чтобы понять, почему оно чуть не убило транснациональную корпорацию, следует немного взглянуть назад.

Минеральная истерика

Асбест представляет собой коммерческое название группы волокнистых минералов, получивших широкое распространение в промышленности из-за уникальной совокупности полезных свойств. Он не горит, не плавится, не выделяет вредные пары при нагреве, на разрыв прочнее ряда марок стали и обладает волокнистой структурой. Из него производят более 300 видов промышленных изделий, в том числе шифер, фасадные плиты, трубы, термоизоляцию для котлов кораблей и ядерных реакторов, защитное снаряжение для пожарных и многое другое.

До последней трети XX века асбест активно применяли по всему миру, но затем он стал минералом — «изгоем» на Западе. Ключевая проблема заключалась в активном использовании амфиболового асбеста в ряде стран Западной Европы. Он представляет собой сложный гидросиликат, имеющий в своем составе молекулу железа. Она сообщает ему устойчивость к кислоте, и, как следствие, амфиболы не выводятся из организма человека. Амфиболовое волокно, попадая в легкие, не растворяется клетками-уборщиками, альвеолярными макрофагами, оставаясь там на долгие годы и провоцируя тяжелые заболевания.

В СССР, Канаде и США в основном использовали хризотиловый асбест, который кардинально отличается от амфиболов. Он представляет собой гидросиликат магния (грубо говоря, вместо железа в нем магний), который хорошо растворяется в кислоте. Хризотил выводится из организма человека за короткий срок и потому разрешен к использованию в ряде стран, в том числе и в США.

Впрочем, одно дело — наука, и совсем другое — интересы бизнеса. Вокруг асбеста и его применения развернулась настоящая истерика. И неудивительно, ведь вы могли жить под крышей из амфиболов в Испании, Британии или Франции почти полвека, заработав рак из-за нелепой случайности. Общество было в бешенстве, и это справедливое возмущение тут же оседлали ряд коммерческих групп. В странах Западной Европы оно вылилось в полный запрет всех видов асбеста, что открыло дорогу производителям синтетических аналогов, а в США — в существенные ограничения применения всех видов асбеста и создание так называемых «трастовых фондов». Последние должны были оценивать степень ущерба, нанесенную производителями асбестовой продукции обществу, и заставлять компании компенсировать его.

При учете того, что правление этих фондов состояло почти сплошь из адвокатов-противников асбеста, то фактически это привело к разорению сотен производств, которые получали многомиллионные иски по заявлениям, которые никто не проверял. Иногда случаи такого мошенничества выходят в публичную плоскость — например, в 2007 году адвокаты Роберт Пирс и Луис Рэймонд вместе с врачом Рэем Хэрроном представили перед судом за сотни сфабрикованных по «асбестовым» делам исков. Последние были основаны на поддельных рентегновских снимках. Примерно за те же преступления был осужден Шелдон Сильвер, бывший политик из администрации Нью-Йорка, не избежали суда и некоторые адвокаты. Фактически, все они пользовались одной лазейкой — при упоминании слова «асбест» американское правосудие автоматически встает на сторону истца, вне зависимости от абсурдности обвинений.

Напомним, что дело против J&J началось после обнаружения следов асбеста в одной из банок с детской присыпкой, обнаруженной у онлайн-ритейлера. Эти «следы» нашлись на субмикронном уровне, около 0,00002% — напомним, в Европе действительно болели люди, десятилетиями контактировавшие на повседневной основе с сотнями тысяч волокон совершенно другого вида минерала.

Тем не менее история для Johnson&Johnson еще не закончена. Истцы собираются вернуться в суд с новыми экспертами, компания уже понесла убытки и понесет еще в ближайшей перспективе.

Налаженная машина по выкачиванию денег из неугодных предприятий в США чрезвычайно сильна, тем более что сейчас стоит вопрос о её существовании. В самом деле, если может быть пересмотрено одно дело, касающееся асбеста, то можно усомниться и сотнях тысяч других.

17 октября 2023, 13:59
Фото: Zamir Usmanov / Global Look Press / www.globallookpress.com

По теме

Как с помощью ИИ проверить СМИ: статистика против повестки

Двуличная экология: американские адвокаты против населения

Собянин рассказал об обновлении общественных пространств в Зеленограде

Собянин рассказал об обновлении общественных пространств в Зеленограде
В 2023 году в Зеленограде реализовали несколько проектов благоустройства. О создании комфортной городской среды в Зеленограде в своем блоге рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Москвичей предупредили о похолодании и мокром снеге

Москвичей предупредили о похолодании и мокром снеге
17 октября москвичей т гостей столицы ждут похолодание, осадки и порывистый ветер.

Чем не стоит кормить своих собак: ветеринар назвала опасные лакомства

Чем не стоит кормить своих собак: ветеринар назвала опасные лакомства
Чтобы домашние питомца прожили долго, необходимо кормить их только качественными кормом и лакомствами.

Собянин сообщил о завершении благоустройства возле 10 станций БКЛ

Собянин сообщил о завершении благоустройства возле 10 станций БКЛ
На прилегающих территориях появились игровые и спортивные площадки. Благоустройство у десяти станций Большой кольцевой линии метро (БКЛ) завершено.

Собянин: Станция МЦД-2 Царицыно станет полноценным городским вокзалом

Собянин: Станция МЦД-2 Царицыно станет полноценным городским вокзалом
Работы завершатся в 2025 году. В районе Царицыно появится еще один современный городской вокзал, сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Выбор читателей

16/10Пнд"В Россию не вернется": друг сообщил о решении живущей под обстрелами Пугачевой 15/10Вск"Я тут счастлива": улетевшая из Москвы телезвезда нашла идеальное место 15/10ВскСчастливый Басков принимает поздравления с особым событием 16/10ПндПервый выход Петрова с женой в свет с треском провалился 16/10Пнд"Все бывает": Дмитрий Колдун откровенно высказался о разводе с женой 16/10ПндСобчак сделала важное заявление о своем призыве в армию Израиля