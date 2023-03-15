Двуличная экология: американские адвокаты против населения

Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

"Мозг быстро отмирает": Найденную в снегу без признаков жизни Волочкову отправили в больницу"Мозг быстро отмирает": Найденную в снегу без признаков жизни Волочкову отправили в больницу "Молю бога каждый день": Брухунова отказалась от ребенка после разрыва с Петросяном"Молю бога каждый день": Брухунова отказалась от ребенка после разрыва с Петросяном "Срыв": жена еле живого Костомарова подала сигнал"Срыв": жена еле живого Костомарова подала сигнал Срочно покинувшая Россию звезда "Уральских пельменей" назвала причину бегства в ДубайСрочно покинувшая Россию звезда "Уральских пельменей" назвала причину бегства в Дубай

Лента новостей

Среда 15 марта

21:00Собчак показала дорогое кольцо после интрижки с SHAMAN 20:00Нутрициолог предупредила россиян об опасности иван-чая 19:202:0: Барановская вернулась к Аршавину 18:40Альфонс: кем на самом деле является новый бойфренд Ани Лорак 18:00Третья ампутация: Переживет ли Костомаров еще одну операцию после инсульта и менингита 17:40Хочет облапошить ее: какому мужику достанутся все денежки Волочковой 17:20Пороть или нет: мать 17 детей раскрыла секрет идеального воспитания 17:00Россия не нужна: Тарасов и Костенко рванули за бугор сломя голову 16:40Ствол вонзился до крика: Бросившую Виторгана невесту взяли сзади в общественном месте 16:20Больше нет: Гарик Мартиросян ушел молодым 15:40Стало известно о любимом человеке замешанного в гей-скандалах Соседова: Он очень романтичен 15:20Ради куска хлеба: лишившуюся ролей 84-летнюю Ахеджакову пригласили в школу для детей богачей 15:00Потеряла ноги: Сенсационные кадры разбитой раком Заворотнюк слили в Сеть 14:40"Нарастила": пропавшая с радаров Орбакайте изменилась до неузнаваемости 14:20Вся страна плачет: не стало Александра Розенбаума 14:00"Итоговая точка": Тихушница-израильтянка Пугачева заказала укромное место на кладбище 13:40"Войцек" в театре Маяковского: стильное убийство 13:20Ресторан Meraki: место для дружеских посиделок в греческом стиле 13:00Как Орлова: родившая впопыхах 45-летняя Толкалина предъявила ребеночка 12:40Сравнял с землей: пожар уничтожил историческое здание в Красноярском крае 12:20"Такая трагедия": Донцова ушла после рака груди 4 стадии 12:00В опасности главный орган: Костомарова отправляют на экстренную процедуру 11:40"Покупают презервативы": Сношавшаяся с Николаевым втихушку Королева попалась на горячем 11:20Самые дешевые новостройки Петербурга 11:00В ЖК стало больше лотов с отделкой и кухней 10:40Никому не нужно: Удравшая на чужбину Дубцова распродает имущество за бесценок 10:22"Сыграет в минус": втюхивающий бабкину дачу за 225 млн Пресняков с треском провалился 10:00Россия потеряла 71-летнего Розенбаума: Врачи не смогли спасти певца в критическом состоянии 09:40Раздел имущества при разводе: 2 способа избежать потерь 09:20Теперь мама: Голубкина выкатила пузо после интима с коллегой 09:00"Он зарабатывал тут": Панкратов-Черный поражен лицемерием клянущего Россию латыша Калныша 08:40Известный певец пустил деньги от продажи зарубежной недвижимости на помощь Донбассу 08:20Новое заявление Путина россиянам вызвало оторопь 08:00"Повышает риск смерти": врач раскрыл вредную привычку россиян 06:04"Деньги начнут притягиваться": легкий способ привлечь богатство по мнению нумеролога 04:12Тест: угадайте знаменитый фильм о преображении по кадру 02:18Geely Tugella: обновление или рестайлинг? 00:01Икона Божией Матери "Державная": церковный праздник 15 марта 22:00Эндокринолог назвала основные причины ожирения 21:07Кричал матом и угрожал расправой: На девушку известного музыканта напали в Сочи 20:20"Успешнее ее в разы": в жизни Бузовой появился долгожданный бизнесмен 20:00Надо было думать раньше: адвокат об отказе авиакомпании пустить инвалида в коляске на борт самолета 19:00Врачи объявили приговор прооперированному Розенбауму: Одной ногой в могиле 18:10"Это какой-то ужас, кошмар!": Гузеева оказалась в положении на третьей неделе 17:30Начались осложнения: У свалившейся с неведомой болезнью Валерии серьезные проблемы 17:20"Химия и лучевая терапия повредили щитовидку": иллюзионист Сафронов сообщил о лечении от рака 17:00Никому не нужна: Внук решил сбыть надоедливый балласт Пугачевой 16:30Работа курьером, развод, потеря ребенка: что стало со звездой "Не родись красивой" Уваровой 15:50Богомолов теперь в прошлом: Собчак призналась в интимных ласках с засунувшим огромный агрегат SHAMAN 15:10Превратился в тень: вес лишившегося конечностей инвалида Костомарова достиг критической отметки
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Двуличная экология: американские адвокаты против населения

Двуличная экология: американские адвокаты против населения
65

В начале 2023 года жители округа Линкольн в штате Теннеси, США, начали активно протестовать против производства бурбона Jack Daniels. Основная суть недовольства – растущий уровень онкологии, вызванной грибком Baudoinia compniacensis, который покрывает "дома, машины, веранды и другие места", пишет The Independent. Разъяренные американцы уверены, что эта напасть напрямую связана с парами этанола, которые обильно испускает фабрика. Встреча с руководством завода не дала результатов – вице-президент производства и заместитель генерального директора Мелвин Киблер заявил, что дополнительные системы фильтрации воздуха заводу не нужны, ведь он и так соответствует всем необходимым нормам безопасности.

«Я чрезвычайно обеспокоен. У моей жены проблемы с дыханием. Один из соседей заболел раком. Он (грибок) в воздухе. И вы действительно не захотите этим дышать», – рассказал изданию Патрик Баррел, который живет рядом с производством виски. Ранее, в декабре 2022 года уже прошли публичные слушания, собравшие около 200 инициативных граждан, готовых бороться за экологию в своем округе. Пока, впрочем, все остается без изменений. Вероятно, все дело в «замечательных отношениях» с округом Линкольн, про которые заявил мистер Киблер в одном из интервью.

Производство бурбона появилось в округе Линкольн в 2018 году, в том же самом году, когда компанию Johnson&Johnson обвинили в наличии асбестового волокна в их детской присыпке. Удивительное совпадение, наглядно показывающее двойные стандарты американского правосудия. Дело в том, что нынешние обвинения завода Jack Daniels удивительно похожи на кейс с мировым производителем косметики по форме, но при этом кардинально различаются по содержанию. Ряд граждан обвинили J&J в том, что асбест якобы вызвал у них тяжелые заболевания. Одновременно с заявлением началась массовая кампания в СМИ, которая призывала обрушить всем мыслимые и немыслимые кары на международную корпорацию. Удивительно быстро суд постановил взыскать с корпорации 4,7 млрд долларов, а также остановить производство присыпки. Затем последовало очень долгое разбирательство, итогом которого стало парадоксальное заявление – доказать связь онкологии у истцов с использованием асбеста оказалось невозможно, но репутационные потери, выплаченные компенсации и издержки никто возмещать не собирается, а производства так и будут закрыты. То есть, в одном случае существуют визуальные многолетние доказательства наплевательского отношения к экологии, килограммы «грибка Jack Daniels» на фасадах домов и машинах, но суд почему-то не видит проблем, а в другом заявление граждан, позднее признанное имеющим недостаточную доказательную базу, тут же удовлетворяется на колоссальную сумму.

Надо признать, судьба Johnson&Johnson является громким делом, но отнюдь не исключением в американской судебной практике. Так называемые «асбестовые дела» регулярно возникают в публичном поле как вид мошенничества. В качестве примера можно привести дело Шелдона Сильвера, бывшего спикера Ассамблеи Нью-Йорка. Он получил более 3 миллионов долларов в качестве реферальных сборов по асбестовым делам, поддельные искам, связывавшим тяжелые случаи заболеваний с использованием асбеста. За те же махинации в 2007 году перед судом предстали адвокаты Роберт Пирс и Луис Рэймонд вместе с врачом Рэем Хэрроном, подделавшие сотни таких же исков. Это стало возможным, потому что дела, связанные с асбестом в США удовлетворяются практически в «автоматическом» режиме, и только когда хищения достигают циклопических размеров, часть «мелкой рыбы» отправляется под суд.

Фото: Karla Cot/Keystone Press Agency/Globallookpress.com

Ко второй трети XX века асбестовая промышленность в США была чрезвычайно развита. Асбестовое волокно применялось при изготовлении более 300 видов промышленной продукции, в том числе строительных материалов, запчастей для автомобилей и поездов, химических фильтров и многого другого. Затем асбест был объявлен вредным для здоровья человека, что сопровождалось массовой кампанией в СМИ за его тотальный запрет. Действительно, в этом было рациональное зерно, ведь в США применяли амфиболовый асбест. Это вид асбеста, имеющий в своем составе железо. Он не растворяется в кислоте, и потому клетки-уборщики легких, альвеолярные макрофаги, не могут его вывести из организма. За долгие годы он способен спровоцировать тяжелые заболевания. Амфиболы наиболее часто применяли в странах Западной Европы, но все же они использовались и в Америке. Основная же доля промышленного применения асбеста в США традиционно приходилась на хризотиловый асбест, представляющий собой гидросиликат магния. Он не обладает устойчивостью к кислотам, и выводится из легких за короткий промежуток времени. Его запрет не имел смысла с точки зрения производства, но вот с позиции исков… Множество адвокатов оседлали «асбестовую истерию», создав комитеты, трастовые фонды и, фактически, продавив юридическую систему США с помощью подогретого «экологической повесткой» общественного мнения. С того времени любое упоминание слова «асбест», пусть даже речь шла о безобидном хризотиле, означало удовлетворение иска. Минимум усилий, быстрые деньги.

В ситуации же с грибком и округом Теннеси, для адвокатов нет никакого практического смысла в защите местного населения. «Хорошие отношения» руководства завода с округом гарантируют проблемы и настоящее судебное разбирательство, денег им явно заплатят существенно меньше… Кстати, не видно в тех местах и протестующих экологов, как, впрочем, и в Огайо. Видимо, они боятся повредить свое здоровье, а может, и благосостояние.

15 марта 2023, 20:24
Фото: CHROMORANGE/Bilderbox/Globallookpress.com

Собянин рассказал, как участники СВО смогут заниматься адаптивной физкультурой для восстановления

Собянин рассказал, как участники СВО смогут заниматься адаптивной физкультурой для восстановления
Столица налаживает процесс адаптации и реабилитации участников специальной операции.

В Москве за 10 лет стало почти в три раза больше многодетных семей – Собянин

В Москве за 10 лет стало почти в три раза больше многодетных семей – Собянин
В столице проживают более 195 тысяч многодетных семей.

Икона Божией Матери "Державная": церковный праздник 15 марта

Икона Божией Матери "Державная": церковный праздник 15 марта
Сегодня почитают образ Пресвятой Богородицы из сна обычной крестьянки.

Надо было думать раньше: адвокат об отказе авиакомпании пустить инвалида в коляске на борт самолета

Надо было думать раньше: адвокат об отказе авиакомпании пустить инвалида в коляске на борт самолета
Адвокат Жорин прояснил ситуацию.

Пирог с капустой, пельмени и кебаб: в армии прошли Дни национальной кухни

Пирог с капустой, пельмени и кебаб: в армии прошли Дни национальной кухни
В марте российские военнослужащие знакомились с особенностями русских, белорусских, армянских и казахских блюд. Дни национальной кухни давно стали приятной отдушиной в буднях армейской службы.

Выбор читателей

15/03СрдВся страна плачет: не стало Александра Розенбаума 14/03ВтрПо стопам Пугачевой: Объявившая об эмиграции Малышева уезжает в Израиль 14/03ВтрБогомолов теперь в прошлом: Собчак призналась в интимных ласках с засунувшим огромный агрегат SHAMAN 14/03Втр"Кровь у него протухшая": После ампутации в организме Костомарова нашли новое осложнение 15/03Срд"Покупают презервативы": Сношавшаяся с Николаевым втихушку Королева попалась на горячем 14/03ВтрРозенбаум госпитализирован в критическом состоянии: Тромб