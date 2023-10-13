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Пятница 13 октября

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Брачный договор vs раздел имущества в суде: в чем преимущества?

Брачный договор vs раздел имущества в суде: в чем преимущества?
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Никита Андрушкевич

Никита Андрушкевич

 Юрист, основатель юридической фирмы "Андрушкевич и партнеры".

Практика заключения брачного договора существует во всем мире. Она позволяет еще "на берегу" договориться о распределении имущества на случай развода. Это особенно актуально, если у супругов есть собственный бизнес, ценные бумаги или вклады.

Что лучше — брачный договор или обращение в суд, "Дни.ру" рассказал Никита Андрушкевич — юрист, основатель юридической фирмы "Андрушкевич и партнеры".

Особенности брачного договора

Главная цель документа — определить, какое имущество является личным для каждого из супругов, а какое — совместным. Причем не обязательно перечислять каждую позицию: достаточно указать значимые характеристики. Например, квартира, оформленная на мужа, признается его собственностью независимо от того, куплена она в браке или нет. Важная особенность договора — возможность установить статус не только того имущества, которое уже есть, но и приобретенного в будущем до момента развода.

С помощью документа также можно установить период, с которого квартира, машина или иная собственность признается личной. Например, после развода дом, где проживает семья, остается жене, а машина и дача — мужу. Таким образом, с помощью брачного договора можно урегулировать любые имущественные отношения супругов до заключения брака или до его расторжения.

Плюсы и минусы раздела в суде

Если супругам не удалось договориться между собой, можно подать иск в суд. Но в этом случае есть ряд нюансов, которые следует учесть. Например, муж и жена перестали проживать вместе полгода назад. За это время один из супругов получил крупную премию. Поскольку это произошло в тот период, когда они уже не вели совместное хозяйство, деньги признаются собственностью их непосредственного владельца.

Но это правило работает и в обратном направлении. Если премия была получена в тот момент, когда муж и жена еще проживали вместе, при разводе каждый из них имеет право на половину от этой суммы. В случае, когда муж снимает средства с депозита и тратит их не на нужды семьи, это считается сокрытием.

Достоинства и недостатки брачного договора

Если говорить о плюсах и минусах брачного договора по сравнению с судебной практикой, следует выделить следующие моменты:

· Это шанс договориться мирно о разделе имущества, без привлечения посторонних лиц. При обращении в суд всегда есть риск, что решение органов юстиции не устроит одну из сторон.

· В брачном договоре можно закрепить форму собственности для любого имущества, в том числе и приобретенного в будущем, в то время как судебная практика учитывает лишь то, что есть в наличии на момент раздела.

· Брачный договор можно оспорить, если, например, суд признает его условия кабальными для одной из сторон. Пересмотр документа допустим и в том случае, когда условия, из которых исходили супруги, существенно изменились в браке. Например, после свадьбы муж начал собственный бизнес и стремительно разбогател. Но, если он открыл свое дело раньше, до регистрации, оспорить брачный договор будет труднее. В отличие от него, постановление суда, вступившее в силу, будет крайне сложно пересмотреть.

· Если один из супругов обанкротится, брачный договор также подлежит оспариванию. С судебным решением такое невозможно.

Брачный договор, как и раздел имущества в суде, имеют свои особенности. Но, если вы решаете проблему без привлечения общественности, стоит задуматься о подтверждении формы собственности документально.

13 октября 2023, 04:06
Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Шаляпин, Рудковская, Бузова: кто из российских звезд подписал брачный договор

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Полина Гагарина. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Татьяна Веденеева. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Яна Рудковская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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