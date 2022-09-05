Отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы: что нельзя делать 5 сентября

В этот день прославляют Богородицу и чтят память некоторых святых.

История

В этот день чествуют не только Пресвятую Богородицу, но и святых, которые оказали значительное влияние на духовную жизнь. Например, православные чтят память святителя Калинника. В 8 веке он был патриархом в Константинополе. На этот век пришлось правление императора Юстиниана, который отличался жестокостью. Он захотел построить новый дворец на месте церкви святой Богородицы. Тогда император обратился к патриарху, чтобы тот благословил снос храма. Калинник отказался, однако Юстиниан все равно разрушил храм, за что впоследствии поплатился. Так, он был отправлен в ссылку, а еще позже ему отрезали нос.

Увы, через несколько лет Юстиниан сбежал и, собрав войско, захватил столицу Византии. Он приказал отрезать Калиннику нос, язык, выколоть ему глаза, а затем замуровать живьем в стене. Однако через некоторое время стена была разрушена, а патриарх, на удивление граждан, оказался жив. Но через несколько дней он все же скончался.

Что нельзя делать

В этот день нельзя клясться в чем-либо, если не уверен, что сможешь сдержать слово. Поскольку в этот праздник чтят память умерших мученической смертью святых, нельзя 5 сентября устраивать шумные гуляния и праздники. Также 5 сентября нельзя жесткого обращаться с животными.

Традиции

Традиционно на Руси православные 5 сентября шли в храм, чтобы помолиться Богородице. У святой чаще всего просили здоровья и счастья отпрыскам. Также в этот день было принято совершать добрые дела.