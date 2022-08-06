"Они не идолы": каменные Будды Владивостока и их влияние на человечество

Около 2500 лет назад Сиддхартха Гаутама, он же Будда Шакьямуни, передал ученикам предсмертное желание. "Помните эти мои последние слова: статуи в мою честь не должны изготавливаться", – заявил просветленный.



Учитель избавился от всякого эго, поощрял добродетель, ненасилие и сострадание, ему были чужды мирские привязанности и клеши. "Забудьте обо мне, будьте светом для самих себя", — твердил Шакьямуни, направляя последователей на путь истинный. Однако волю монаха все же не исполнили. К настоящему моменту в мире создали бесчисленное количество статуй Будды, не говоря уже о сувенирных безделицах того же формата.

Со временем традиции буддизма укоренились и в России. Сейчас культовые скульптуры появляются даже в таких регионах, где население преимущественно православное. Так, во Владивостоке появилось уже два каменных изваяния Будды, поражающих масштабом. Причем относятся они к разным ответвлениям мировой религии.

Статуя Будды Амогасиддхи

Монумент расположен в сквере возле здания центра Алмазного пути традиции Карма Кагью. Торжественное открытие статуи состоялось 21 февраля 2020 года. Будда Амогасиддхи — воплощение просветленного сознания, представляющее практическую реализацию всей мудрости.

Фигура изображена в позе медитации на цветке лотоса, правая рука поднята к сердцу в жесте защиты и благословения. Внутрь скульптуры заложены уникальные реликвии Будды Шакьямуни, великих буддийских учителей Тибета и Непала.

Рядом со статуей полезно делать хорошие пожелания на благо всех живущих, выполнять ко́ру — ритуальный обход священного объекта по часовой стрелке. Рекомендовано читать мантру — "Ом Амогасиддхи а хунг".

Статуя Будды Мира

Гранитное изваяние городу подарили партнеры-японцы из префектуры Тоттори в 1993 году. Статуя представляет собой образ Будды Амитабхи — одного из ключевых божеств традиции Махаяны. Оно персонифицирует различающий разум и дарует йогическую силу.

Изначально каменную реликвию установили на сопке Орлиное Гнездо, но вследствие вопиющего вандализма 12 лет назад ее реставрировали и перенесли в сквер Восточного института ДВГУ.

На новом месте студенты обеих стран возвели над скульптурой традиционную японскую крышу из дерева. Она стала рукотворным посылом к миру и дружбе народов.

Как эти и другие Будды влияют на человечество

Далеким от буддийского учения людям статуя может казаться лишь классическим религиозным символом. Однако в реальности это гораздо больше, чем охраняемый культурный объект с ритуальной подоплекой. Смысл хорошо передал древнеиндийский философ Ошо, чьи речи транслируются в книге "Видение Тантры".

По словам автора, "статуи Будды не идолы для поклонения, а геометрия, которую нужно впитать". Осознанно разглядывая сакральные изображения, мы духовно сопрягаемся с ними и получаем незримую энергию, формирующую наше нутро.

"Наблюдайте за состоянием Будды, сидящего так тихо, в определенной позе йоги. Если вы продолжите концентрироваться на статуе, то обнаружите, как что-то подобное происходит и внутри вас", — объяснял Ошо.

Данное положение не требует доказательной базы и легко проверяется на практике. Многие мудрецы прошлого отмечали, что сознание определяет окружающее бытие. Это ученикам доносил и сам Будда Шакьямуни.

"Мы – то, что мы думаем. Все, что мы есть, возникает с нашими мыслями. Своими мыслями мы создаем мир", — вещал просветленный.