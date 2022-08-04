Выживание в дикой природе: универсальная памятка

Оказаться в ловушке природы может каждый. Лес — опасное место, где застревают безвозвратно даже опытные грибники. Что делать, если заблудился в глуши без связи? Выживание в дикой природе зависит от ваших действий. Есть универсальная памятка.

Тактика №1 — целенаправленно двигаться к цивилизации, ориентируясь на шум дороги, поезда, аэропорта.

Тактика №2 — не менять локацию и ждать подмоги.

Тактика №3 — совмещать первые две тактики в пределах разумного. Царьград напоминает, что ночью брести в неизвестном направлении запрещено. Исключение — если до пункта спасения осталось пройти считанные минуты.

Когда выбраться до наступления темноты не выходит, нужно остановиться на комфортном безопасном месте, развести огонь и обеспечить укрытие для ночлега. Главное правило — чем выше от земли устроитесь, тем лучше , так как она холодная. С рассветом нужно подниматься и продолжать придерживаться выбранной стратегии.

