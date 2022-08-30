День Мирона Ветрогона или Вдовьи помочи: что нельзя делать 30 августа

История
В III веке вовремена правления императора Декия в греческом городе Ахайя Мирон провел своюмирскую жизнь в служении Богу и людям. Характер у него был тихий, спокойный, норади своих прихожан шел на поступки.
Однажды во время Рождества в его храм вошли солдаты и собирались арестовать христиан. Мирон встал на защиту единоверцев, за что был схвачен и подвергнут истязаниям в городе Кизик.
Мирон Кизический отказался поклоняться языческим богам и продолжал в пытках петь псалмы имолиться. Даже дикие звери не тронули Мирона, а умер он от рук солдат.Соратники забрали останки мученика и похоронили недалеко от места казни.
Традиции и приметы
В народе Мирона прозвали «ветрогоном». 30 августа в церковный праздник погода начинаетменяться, а ветры усиливаться. Начинают опадать первые листья с деревьев.
Второе название праздника — Вдовьи помочи. По традиции 30 августа в православный день все мужчины поселения помогали вдовам, осиротевшим и обездоленным. Это дань Миронову великодушию — он был примером милосердия.
Говорят, что, если 30 августа стоит хорошая погода — в будущем году ждать ранней весны.
Что нельзя делать 30 августа
Выходить замуж —женщина может остаться вдовой.
Долгий сон —лучше встать пораньше, чтобы избежать неблагоприятной финансовой ситуации и проблем со здоровьем.
Ссориться с семьей — иначе возникнут проблемы в браке.
Отказывать в помощи и жадничать — многие традиции основаны именно на взаимопомощи и поддержке.