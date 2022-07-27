"Город грехов": эротические утехи богачей в Москве вышли за рамки разврата

Как рассказала основательница "Города грехов" Анна Фокс, в клуб приходят те, кто стремится получить возвышенные наслаждения. Гости, которые прошли строгий отбор, приезжают в особняк и погружаются в атмосферу эротического иммерсивного театра, участвуют в ролевых играх. Скованность, стеснительность и стыд они оставляют в прошлом и погружаются в совершенно новое и незабываемое эмоциональное состояние.
Такие интимные развлечения – только для состоятельных людей, ведь "Город грехов" – это очень дорогое удовольствие. Происходящее в клубе несомненно оказывает положительный психологический эффект – человек чувствует уверенность и начинает вести себя более раскрепощенно. Это чувствуют и те, кто его окружает. "Это безусловно сильный способ социального раскрепощения и налаживания диалога с самим собой", – считает Фокс.
Что немало важно: личность каждого участника клуба не раскрывается. Фото и видеосъемка в "Городе грехов" запрещена. Особых гостей доставляют к месту проведения мероприятия на вертолете. По прибытии их встречает проводник и окружают те, кто отвечает за их безопасность.
"Близость возможна только по обоюдной симпатии, ведь все наши гости купили билеты на мероприятие и в обычной жизни занимают высокий статус. У нас клуб леди и джентельменов, стремящихся удовлетворить свои желания", – сказала Фокс.
Ближайшее событие клуба "Город грехов" состоится 29 июля 2022 года. Гости обязаны соблюдать дресс-код (для мужчин – деловой стиль, для девушек – платья или красивое нижнее белье), в противном случае они не смогут попасть на мероприятие и познать мир чувственных наслаждений.