Предсказавший пандемию российский Нострадамус заглянул в будущее человечества: Весь мир будет мучиться

Обладатель паранормальных способностей и целитель Зираддин Рзаев достиг невероятных успехов на шоу "Битва экстрасенсов". Прорицатель не раз доказывал, что его пророчества сбываются.

Зираддин Рзаев — могущественный экстрасенс и доктор психологии. В народе его давно прозвали российским Нострадамусом. Звезда шоу "Битва экстрасенсов" безошибочно определяет будущее. В беседе с "Дни.ру" провидец рассказал, что ждет человечество.

"В течение последнего десятилетия, к сожалению, в мире не вижу спокойствия в плане международной политики и в том числе пандемии. Впереди нас ждут разнообразные опасные генно-модифицированные вирусы. Пока что Запад долго не даст миру спокойствия", — начал свою речь ясновидящий.

"В связи с Россией ничего плохого не вижу. Есть, конечно, сложности и проблемы по понятным причинам. Я эти события еще 21 декабря предсказывал у себя в страничке в соцсети, их и официальные СМИ публиковали. Но поверьте мне, через полтора-два года экономика страны пойдет в лучшую сторону", — выразился финалист "Битвы экстрасенсов".

"А вот в соседних государствах начнутся новые военные конфликты. Весь мир пока в течение двух-трех лет будет мучиться. Но всегда нам будет легче, чем Европе. Это я вам обещаю. В отличие от некоторых специалистов, я фаталист и верю в судьбу. Изменить ее невозможно. Нам остается верить Творцу и держаться. Вера и доброта спасет мир, а не деньги и красота!" — заключил Зираддин Рзаев.



Отметим, феноменальные заявления экстрасенса не раз повергали в шок. Еще в 2017 году, когда коронавируса не было и в помине, он говорил, что все люди будут ходить в масках из-за инфекции. Также финалист "Битвы экстрасенсов" предупреждал: в США в 2018 и 2019 годах произойдет активизация гигантского вулкана, и это будет для всех кошмарным сном. Спустя время, публика ахнула — вулкан на Гавайях выбросил трехкилометровое облако пепла, масштабная катастрофа выбила людей из колеи.