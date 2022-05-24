Самые необычные пляжи России: рейтинг

Специалисты в области бронирования жилья составили рейтинг особенных пляжей на территории РФ. Как передает телеканал "360", в список вошли 4 необычных объекта.
1. Халактырский пляж на полуострове Камчатка — вулканический целебный песок, расслабляющий шум волн Тихого океана вдали от гулкой толпы. Тут однозначно стоит побывать!
2. Яшмовый пляж в Крыму — одно из лучших достояний Севастополя. Именно здесь Черное море раскрывает себя с лучшей стороны. Когда сидишь на гальке в купальный сезон, взору открываются живописные пейзажи.
3. Стеклянная бухта во Владивостоке — место притяжения отважных туристов. На берегу сверкают разноцветные искусственные камушки, представляющие собой осколки стекла, которые отшлифовали волны.
4. Янтарный пляж в Калининградской области. В окрестностях бывшего Кенигсберга есть не только притягательные курортные города Зеленоградск и Светлогорск. Местные жители в теплые выходные стремятся попасть именно в поселок Янтарный, где расположен один из самых необычных пляжей страны. Тишь да гладь, а что еще надо?