Влетит в копеечку: названы города России с запредельной ценой на квартиры

Дорогими квартирами в России считаются те, стоимость которых превышает сто миллионов рублей.

прочитано 1448 раз

Как сообщает сайт “Вести Подмосковья”, на данный момент в нашей стране насчитывается шесть с лишним тысяч таких квартир (точнее – 6146). По данным компании Skolkovo Realty, сделавшей мониториг рынка элитной недвижимости, число квартир, которые влетят россиянам в копеечку, с конца прошлого года по настоящее время увеличилось на 7,56%, что равняется 432 объектам.

По информации “Общественной службы новостей”, исследование элитной недвижимости проводилось в 18 крупных городах, 15 из которых – миллионники. При этом выяснилось, что квартиры стоимостью выше ста миллионов рублей, есть только в девяти российских субъектах.

На первое место по количеству жилой недвижимости с запредельной ценой с большим отрывом вышла Москва, что вполне можно было ожидать. В столице эксперты насчитали 5343 подобных объекта – сообщает “Радио 1”. По сравнению с концом прошлого года эта цифра выросла на 245 элитных квартир.

Примечательно, что второе место занял морской курорт Сочи – в городе обнаружили 407 дорогостоящих жилых объекта. В Санкт-Петербурге, оказавшемся на третьем месте, нашлось 374 таких квартиры. Также в список городов с роскошным жильем попали такие субъекты, как Екатеринбург, Казань, Омск, Красноярск, Краснодар и Калининград.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, стоит ли сейчас вкладываться в жилье в Москве.