День весеннего равноденствия: что нельзя делать 20 марта

История
В день весеннего равноденствия Солнце перейдет из южного полушария небесной сферы в северное. В результате в Северном полушарии Земли наступит астрономическая весна. На всей планете, за исключением приполярных регионов, продолжительность светового дня и ночи будет практически одинаковой. В этот день Солнце одинаково освещает оба полушария планеты, находясь примерно по 12 часов над и под горизонтом.
Что нельзя делать 20 марта
Задаваясь вопросом "какой сегодня праздник", стоит обратить внимание и на запреты, которые соблюдались в этот день. Этот церковный праздник запрещает думать о плохом и настраивать себя на негатив. Не стоит ссориться или ругаться, особенно с членами семьи. Православный праздник весеннего равноденствия запрещает скучать или грустить в одиночестве. Лучше в этот день воздержаться от операций на кости. Не стоит в этот церковный праздник брать или давать в долг деньги.
Приметы и традиции
20 марта 2022 года православные отмечают День весеннего равноденствия. В этот церковный праздник издревле обращали внимание на приметы.
- Прилет птиц предвещает хороший урожай пшеницы
- Целый день метет снег, будет хороший урожай
- Если погода в этот день хорошая, то заморозков уже не будет
- Облака быстро плывут, через несколько дней стоит ждать тепла на всю весну.