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Общество
Собянин подписал распоряжение о выплате ветеранам матпомощи к годовщине Победы

Собянин подписал распоряжение о выплате ветеранам матпомощи к годовщине Победы

Мэр столицы Сергей Собянин подписал распоряжение о выплатах материальной помощи для 66 050 ветеранов-москвичей к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Размер выплаты составит от 10 до 25 тысяч рублей.
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Деньги получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны, военнослужащие, которые проходили службу в воинских частях, не входивших в состав действующей армии, военнослужащие, награжденные орденами и медалями СССР за службу в период с 22 июня 1941 по 3 сентября 1945 года, а также награжденные медалью "За оборону Ленинграда".

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Кроме того, выплаты получат те, кто в годы ВОВ стал инвалидом с детства в результате ранения, контузии или увечья, участники обороны Москвы, жители блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя, вдовы погибших на фронте военнослужащих, награжденные знаком "Почетный донор СССР" граждане, бывшие узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто, труженики тыла и те, кто родился до 31 декабря 1931 года.

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Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 23 февраля 2022, 11:43 Источник: Mos.ru ✓ Надежный источник

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