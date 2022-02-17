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МГД поддержала инициативу Собянина об отмене платы за посещение ООПТ

МГД поддержала инициативу Собянина об отмене платы за посещение ООПТ

Депутаты Московской городской думы поддержали предложение мэра Сергея Собянина об отмене платы за посещение особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Столичные парламентарии приняли соответствующее постановление.
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Глава комиссии МГД по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Александр Семенников напомнил, что в Москве две таких территории – национальный парк "Лосиный остров" и Ботанический сад академии наук. По его словам, существуют риски, что за их посещение будет взиматься плата.

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"Чтобы получить законодательную гарантию и исключить подобные решения, неблагоприятные для москвичей, собственно, мэром и инициирован данный проект", – сказал депутат.

Поддержать инициативу о бесплатном посещении ООПТ рекомендовала профильная комиссия. Семенников отметил, что столичные парламентарии лишь запускают процедуру. "Нам надо будет убедить в его принятии коллег в федеральном собрании", – добавил он.

"Постановлением правительства Москвы от 24 ноября 2020 года №2028-ПП установлено бесплатное посещение всех ООПТ регионального значения в нашем городе", – сказал в ходе заседания МГД глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский.

При этом статьей 5.1 Федерального закона от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" предусмотрена возможность взимания платы с физлиц, не проживающих в населенных пунктах в границах ООПТ, за посещение таких территорий. Размер платы устанавливается федеральными государственными бюджетными учреждениями, осуществляющими управление ООПТ.

В результате в рамках одного региона может сложиться ситуация, при которой высший орган исполнительной власти субъекта принимает решение о бесплатности ООПТ регионального значения, а федеральные учреждения установят режим посещения на платной основе. В постановлении МГД предлагается признать утратившей силу норму федерального закона о возможности взимания платы за посещение ООПТ.

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Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Автор: 17 февраля 2022, 13:07 Источник: АГН "Москва" ✓ Надежный источник

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